Челябинские силовики проводят массовые облавы на незаконных мигрантов

13 декабря 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Только за два дня было установлено 166 нарушений закона, совершенных мигрантами Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники ГУМВД по Челябинской области совместно с коллегами УФСБ и Росгвардии по региону проводят рейды по выявлению незаконных мигрантов. Всего за два дня было установлено 166 нарушений закона, совершенных иностранными гражданами. Об этом 13 декабря сообщили представители пресс-службы центрального главка. «За два дня полицейские Челябинской области установили 166 нарушителей. В отношении 21 иностранца судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны. Также были выявлены два мигранта, сменившие свои установочные данные с целью незаконного въезда в страну, и 24 факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. В ведомстве отметили, что в результате проверок было возбуждено пять уголовных дел за фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан. Если вопрос не будет урегулирован мигрантами, они будут принудительно удалены из страны. Еще 19 иностранцам закрыт въезд в Россию. Всего в 2023 году в регионе выявлено 900 преступлений, совершенных мигрантами. К уголовной ответственности привлечено почти 600 фигурантов. Также было депортировано 120 иностранцев, освободившихся из мест лишения свободы.

Сотрудники ГУМВД по Челябинской области совместно с коллегами УФСБ и Росгвардии по региону проводят рейды по выявлению незаконных мигрантов. Всего за два дня было установлено 166 нарушений закона, совершенных иностранными гражданами. Об этом 13 декабря сообщили представители пресс-службы центрального главка. «За два дня полицейские Челябинской области установили 166 нарушителей. В отношении 21 иностранца судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны. Также были выявлены два мигранта, сменившие свои установочные данные с целью незаконного въезда в страну, и 24 факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. В ведомстве отметили, что в результате проверок было возбуждено пять уголовных дел за фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан. Если вопрос не будет урегулирован мигрантами, они будут принудительно удалены из страны. Еще 19 иностранцам закрыт въезд в Россию. Всего в 2023 году в регионе выявлено 900 преступлений, совершенных мигрантами. К уголовной ответственности привлечено почти 600 фигурантов. Также было депортировано 120 иностранцев, освободившихся из мест лишения свободы.