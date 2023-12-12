Пермяки распродают вещи в стиле сериала «Слово пацана»

Жители Перми продают вещи, которые похожи на одежду героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На сайте объявлений «Авито» можно найти шарф, спортивный костюм и даже шубу в стиле 90-х.
«Шарф мохеровый винтажный как у героя Марата из фильма „Слово пацана“. Оригинал, винтаж. Цена — 890 рублей», — сказано в объявлении. Другой продавец вместе с шарфом предлагает купить шубу. «Шуба, шарф. Винтаж. В стиле „Слова пацана“. Шик молодежи 90-х, 2000-х. Стоимость — 800 рублей», — пишет пермячка.
Чаще всего пермяки продают винтажные спортивные костюмы. Среди объявлений можно найти одну олимпийку или в комплекте со штанами. Стоимость новой одежды стилизованной под 90-е начинается от 5 тысяч рублей за костюм. Вещи, которые действительно пережили 90-е отдают за 300 рублей. «Олимпийка как в сериале „Слово пацана“. В хорошем состоянии. Подойдет для тематической вечеринки. Цена 315 рублей», — написала пермячка в объявлении. «Слово пацана. Костюм Puma в стиле 90-х снова набрал былую популярность. Стоимость — 4,9 тысяч рублей», — говорится в сообщении пермского магазина.
Ранее URA.RU рассказало, что в съемках сериала «Слово пацана» принял участие пермский актер Лев Черепанов. Он исполнил роль бандита. Также в сериале снимался Ярослав Могильников. Актер сыграл Ералаша. После выхода первых серий Могильников призвал зрителей не романтизировать героев сериала.
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