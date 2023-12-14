Путин: продолжительность жизни в РФ составит 74 года к концу декабря

Президент России Владимир Путин положительно оценил рост продолжительности жизни в стране. К концу 2023 года она ожидается на уровне 74 лет. Об этом глава государства заявил в ходе «Итогов года».
«Рост продолжительности жизни — то, о чем мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Вот смотрите динамика какая: 2021 год продолжительность жизни в России — 70,06, 2022 год — 72,73. А вот в 2023-м ожидается 74 года», — сказал российский лидер. Трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24».
Путин продолжил, что от продолжительности жизни в России зависят экономические показатели и социальная политика. По его словам, это важнейший показатель.
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