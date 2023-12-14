Пермские мэры получили первые установки по выборам президента

Пермские власти поручили мэрам открыть подъезды домов для избиркома
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание, посвященное 30-летию избирательной системы РФ. Челябинск, выборы президента, медиаэкран
На выборах избиркомы будут ходить по домам Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Региональный внутрипол и избирательная комиссия Пермского края провели совещание с мэрами в формате ВКС по выборам президента. Источники URA.RU в территориях отмечают, что на ней главам поставили задачи по выборам. Они должны оказать полное содействие избиркомам, обеспечив доступ в квартиры жителей.

«На этих выборах активно будет применяться технология подомового обхода. Избирательная комиссия пойдет по квартирам информировать избирателей о том, как можно проголосовать. Главы должны обеспечить им доступ в каждый подъезд, провести работу с УК, ТСЖ, со старшими по домам, а также обеспечить комиссии транспортом. Тем мэрам, кто ослушается, грозят серьезные санкции», — отметил источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу крайизбиркома. На момент публикации ответ не был получен. Выборы президента пройдут 15—17 марта 2024 года. В крае создана рабочая группа, которая будет организовывать процесс. Владимир Путин объявил, что примет участие в выборах.

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Региональный внутрипол и избирательная комиссия Пермского края провели совещание с мэрами в формате ВКС по выборам президента. Источники URA.RU в территориях отмечают, что на ней главам поставили задачи по выборам. Они должны оказать полное содействие избиркомам, обеспечив доступ в квартиры жителей. «На этих выборах активно будет применяться технология подомового обхода. Избирательная комиссия пойдет по квартирам информировать избирателей о том, как можно проголосовать. Главы должны обеспечить им доступ в каждый подъезд, провести работу с УК, ТСЖ, со старшими по домам, а также обеспечить комиссии транспортом. Тем мэрам, кто ослушается, грозят серьезные санкции», — отметил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу крайизбиркома. На момент публикации ответ не был получен. Выборы президента пройдут 15—17 марта 2024 года. В крае создана рабочая группа, которая будет организовывать процесс. Владимир Путин объявил, что примет участие в выборах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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