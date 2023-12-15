Парламент Молдавии назвал РФ угрозой в стратегии нацбезопасности

16 декабря 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Также в плане говорится, что США становится ключевым аспектом нацбезопасности страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Парламент Молдавии утвердил новую стратегию нацбезопасности в которой Россия названа самой главной угрозой страны. За проект проголосовали 59 депутатов, трансляция велась в прямом эфире на сайте законодательного собрания страны. «За проект стратегии проголосовали 59 депутатов», — передают слова спикера молдавского парламента Игоря Гросу ТАСС. Уточняется, что президент Молдавии Майя Санду представила новую национальную стратегию безопасности, где Россия названа угрозой, в октябре 2023 года. В плане также идет речь о увеличении расходов на оборону республики. В нем идет речь о том, что партнерство с США становится ключевым аспектом нацбезопасности страны. Лидеры стран Евросоюза договорились начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в состав ЕС, передает «Царьград». Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря.

Парламент Молдавии утвердил новую стратегию нацбезопасности в которой Россия названа самой главной угрозой страны. За проект проголосовали 59 депутатов, трансляция велась в прямом эфире на сайте законодательного собрания страны. «За проект стратегии проголосовали 59 депутатов», — передают слова спикера молдавского парламента Игоря Гросу ТАСС. Уточняется, что президент Молдавии Майя Санду представила новую национальную стратегию безопасности, где Россия названа угрозой, в октябре 2023 года. В плане также идет речь о увеличении расходов на оборону республики. В нем идет речь о том, что партнерство с США становится ключевым аспектом нацбезопасности страны. Лидеры стран Евросоюза договорились начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в состав ЕС, передает «Царьград». Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря.