15 декабря 2023

Парламент Молдавии назвал РФ угрозой в стратегии нацбезопасности

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Ярослав Нилов, интервью. Москва, документ, депутат, чиновник, подпись, бумага, бизнесмен
Также в плане говорится, что США становится ключевым аспектом нацбезопасности страны Фото:

Парламент Молдавии утвердил новую стратегию нацбезопасности в которой Россия названа самой главной угрозой страны. За проект проголосовали 59 депутатов, трансляция велась в прямом эфире на сайте законодательного собрания страны.

«За проект стратегии проголосовали 59 депутатов», — передают слова спикера молдавского парламента Игоря Гросу ТАСС. Уточняется, что президент Молдавии Майя Санду представила новую национальную стратегию безопасности, где Россия названа угрозой, в октябре 2023 года.

В плане также идет речь о увеличении расходов на оборону республики. В нем идет речь о том, что партнерство с США становится ключевым аспектом нацбезопасности страны.

Лидеры стран Евросоюза договорились начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в состав ЕС, передает «Царьград». Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря.

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Парламент Молдавии утвердил новую стратегию нацбезопасности в которой Россия названа самой главной угрозой страны. За проект проголосовали 59 депутатов, трансляция велась в прямом эфире на сайте законодательного собрания страны. «За проект стратегии проголосовали 59 депутатов», — передают слова спикера молдавского парламента Игоря Гросу ТАСС. Уточняется, что президент Молдавии Майя Санду представила новую национальную стратегию безопасности, где Россия названа угрозой, в октябре 2023 года. В плане также идет речь о увеличении расходов на оборону республики. В нем идет речь о том, что партнерство с США становится ключевым аспектом нацбезопасности страны. Лидеры стран Евросоюза договорились начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в состав ЕС, передает «Царьград». Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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