18 декабря 2023

Два пермских медика стали победителями конкурса «Врач года»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, палата, медперсонал, врач, больница, доктор
Пермские врачи получили награды в Москве (архивное фото) Фото:

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве сразу два медика из Пермского края победили в конкурсе «Врач года». Об этом представители регионального Минздрава сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«В номинации „Лучший врач-инфекционист 2023 года“ победила Марина Зернина из Пермской краевой клинической инфекционной больницы. Лучшим онкологом признали врача Краевой детской клинической больницы Ольгу Рыскаль», — говорится в сообщении представителей ведомства.

Награды пермским врачам вручал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В конкурсе участвовали три тысячи номинантов из 72 регионов страны.

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На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве сразу два медика из Пермского края победили в конкурсе «Врач года». Об этом представители регионального Минздрава сообщили в соцсети «ВКонтакте». «В номинации „Лучший врач-инфекционист 2023 года“ победила Марина Зернина из Пермской краевой клинической инфекционной больницы. Лучшим онкологом признали врача Краевой детской клинической больницы Ольгу Рыскаль», — говорится в сообщении представителей ведомства. Награды пермским врачам вручал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В конкурсе участвовали три тысячи номинантов из 72 регионов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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