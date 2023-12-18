Два пермских медика стали победителями конкурса «Врач года»

Пермские врачи получили награды в Москве (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве сразу два медика из Пермского края победили в конкурсе «Врач года». Об этом представители регионального Минздрава сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«В номинации „Лучший врач-инфекционист 2023 года“ победила Марина Зернина из Пермской краевой клинической инфекционной больницы. Лучшим онкологом признали врача Краевой детской клинической больницы Ольгу Рыскаль», — говорится в сообщении представителей ведомства.

Награды пермским врачам вручал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В конкурсе участвовали три тысячи номинантов из 72 регионов страны.