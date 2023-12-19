Шойгу обозначил планы российской армии по Карабаху и Сирии на 2024 год

Шойгу: Россия в 2024 году продолжит СВО до выполнения целей
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, армия, стрельба, полигон, штурмовик, stock, сбойка
Российским войскам нужно обеспечить безопасность в Сирии и Карабахе, заявил Сергей Шойгу Фото:

России в следующем году необходимо продолжить спецоперацию до полного выполнения задач, а также сохранить мир в Сирии и Карабахе. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Приоритетные задачи на следующий год — продолжить СВО до полного выполнения задач, определенных верховным главнокомандующим. Российским воинским континентом обеспечить безопасность в Сирии и Карабахе», — сказал Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. Он также отметил необходимым, реализовать комплекс мероприятий из-за расширения НАТО

Ранее Путин заявил, что мир настанет после достижения Россией своих целей в рамках специальной военной операции. Он подчеркнул, что вопрос денацификации Украины еще актуален, передает RT.

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России в следующем году необходимо продолжить спецоперацию до полного выполнения задач, а также сохранить мир в Сирии и Карабахе. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Приоритетные задачи на следующий год — продолжить СВО до полного выполнения задач, определенных верховным главнокомандующим. Российским воинским континентом обеспечить безопасность в Сирии и Карабахе», — сказал Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. Он также отметил необходимым, реализовать комплекс мероприятий из-за расширения НАТО Ранее Путин заявил, что мир настанет после достижения Россией своих целей в рамках специальной военной операции. Он подчеркнул, что вопрос денацификации Украины еще актуален, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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