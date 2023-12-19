Шойгу обозначил планы российской армии по Карабаху и Сирии на 2024 год

России в следующем году необходимо продолжить спецоперацию до полного выполнения задач, а также сохранить мир в Сирии и Карабахе. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Приоритетные задачи на следующий год — продолжить СВО до полного выполнения задач, определенных верховным главнокомандующим. Российским воинским континентом обеспечить безопасность в Сирии и Карабахе», — сказал Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. Он также отметил необходимым, реализовать комплекс мероприятий из-за расширения НАТО
Ранее Путин заявил, что мир настанет после достижения Россией своих целей в рамках специальной военной операции. Он подчеркнул, что вопрос денацификации Украины еще актуален, передает RT.
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