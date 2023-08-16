Уральская компания отправила тысячу винтовок школьникам и студентам

17 августа 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

«Форэс» направил тысячу винтовок в школы и колледжи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральская компания «Форэс» отправила в школы Свердловской и Курганской областей, а также в ХМАО, Омск, Ростов-на-Дону, Пермь и Чеченскую республику тысячу мобильных комплектов для биатлона, куда входят винтовки МР-61 и мишени. Оборудование направлено на поддержку федерального проекта «Биатлон в школу, биатлон в ГТО». Об этом URA.RU рассказали в пресс-центре компании. «Свыше 550 комплектов из винтовки на базе МР-61, стрелкового коврика и мишенной установки были организованы в свердловских мобильных комплексах и передавались в школы и колледжи Екатеринбурга, Полевского, Сухого Лога, Североуральска, Тавды, Березовского, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Лесного, а также в образовательные организации МО Алапаевское, Ирбитского, Верхотурского, Серовского, Талицкого и других округов», — сказано в сообщении. Также более 140 комплектов были отправлены в Курганскую область и свыше 100 — в ХМАО-Югра, 70 установок переданы в Омск, Ростов-на-Дону и Пермь, 62 комплекса поставлены на территорию Чеченской республики. Данные комплекты обеспечивают базу, необходимую для развития федерального проекта «Биатлон в школу, биатлон в ГТО», который компания «Форэс» реализует совместно со Свердловским региональным отделением ОГФСО «Юность России» с 2019 года. Еще в октябре 2021 года между Министерством спорта РФ, Союзом Биатлонистов России, компанией «ФОРЭС» и Свердловским отделением «Юность России» был подписан меморандум о сотрудничестве, после чего началась поставка оборудования. С самого начала «Форэс» направил на реализацию проекта более 148 млн рублей. По состоянию на конец 2022 года в образовательные организации было передано свыше 1,5 тысячи мобильных комплексов. В настоящее время в школы и колледжи поставлено 2,5 тысячи комплектов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральская компания «Форэс» отправила в школы Свердловской и Курганской областей, а также в ХМАО, Омск, Ростов-на-Дону, Пермь и Чеченскую республику тысячу мобильных комплектов для биатлона, куда входят винтовки МР-61 и мишени. Оборудование направлено на поддержку федерального проекта «Биатлон в школу, биатлон в ГТО». Об этом URA.RU рассказали в пресс-центре компании. «Свыше 550 комплектов из винтовки на базе МР-61, стрелкового коврика и мишенной установки были организованы в свердловских мобильных комплексах и передавались в школы и колледжи Екатеринбурга, Полевского, Сухого Лога, Североуральска, Тавды, Березовского, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Лесного, а также в образовательные организации МО Алапаевское, Ирбитского, Верхотурского, Серовского, Талицкого и других округов», — сказано в сообщении. Также более 140 комплектов были отправлены в Курганскую область и свыше 100 — в ХМАО-Югра, 70 установок переданы в Омск, Ростов-на-Дону и Пермь, 62 комплекса поставлены на территорию Чеченской республики. Данные комплекты обеспечивают базу, необходимую для развития федерального проекта «Биатлон в школу, биатлон в ГТО», который компания «Форэс» реализует совместно со Свердловским региональным отделением ОГФСО «Юность России» с 2019 года. Еще в октябре 2021 года между Министерством спорта РФ, Союзом Биатлонистов России, компанией «ФОРЭС» и Свердловским отделением «Юность России» был подписан меморандум о сотрудничестве, после чего началась поставка оборудования. С самого начала «Форэс» направил на реализацию проекта более 148 млн рублей. По состоянию на конец 2022 года в образовательные организации было передано свыше 1,5 тысячи мобильных комплексов. В настоящее время в школы и колледжи поставлено 2,5 тысячи комплектов.