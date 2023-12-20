Венгрия выступила против продления в ЕС потолка цен на газ, опасаясь реакции РФ

Правительство Венгрии выступило против продления срока действия динамического потолка цен на российский газ, установленный Евросоюзом. Власти опасаются реакции РФ, заявил госсекретарь венгерского Министерства энергетики Аттила Штайнер.
«Венгрия выступила против (продления в ЕС потолка цен на газ из России — прим. URA.RU), поскольку считает, что это своего рода санкционная мера, применение которой может вызвать крайне негативную реакцию российской стороны. Это даже может привести к ответным мерам», — заявление Аттилы Штайнера приводит агентство
В конце прошлого года Евросоюз установил потолок цен на российский газ. То же самое было сделано и для нефти из РФ. Договор с Украиной по транзиту газа в Европу истекает в 2024 году. Для соблюдения правила всех владельцев танкеров и других участников сделок заставляют предоставлять полную информацию о транзите по первому требованию стран ЕС, передает телеканал «360».
В последние время Евросоюз стал чаще закупать российские газ на 40%, отмечают аналитики. Ценовой потолок не дал нужного результата, нефтяные доходы России показывают рост, сообщает RT. РФ занимает лидирующие позиции на рынке вместе с Саудовской Аравией, отмечает «Национальная служба новостей».
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