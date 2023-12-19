Губернатор Махонин призвал чиновников к терпению

Махонин заявил, что ненавидит шантаж
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что для него главным положительным качеством в подчиненных является терпение. А отрицательным — шантаж.
«Главное качество — терпение. Справедливости нет, ты все равно будешь во всем виноват», — отметил он на встрече с главными редакторами пермских СМИ.
Больше всего глава региона ненавидит шантаж. Как он отметил, в Перми много таких политиков, которые используют эти приемы, вымогая должности, статусы и прочее.
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