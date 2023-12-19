Политика Власть Губернатор Махонин призвал чиновников к терпению Махонин: главное качество чиновника — терпение 20 декабря 2023 в 14:20 Размер текста - 17 + Махонин заявил, что ненавидит шантаж Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что для него главным положительным качеством в подчиненных является терпение. А отрицательным — шантаж. «Главное качество — терпение. Справедливости нет, ты все равно будешь во всем виноват», — отметил он на встрече с главными редакторами пермских СМИ. Больше всего глава региона ненавидит шантаж. Как он отметил, в Перми много таких политиков, которые используют эти приемы, вымогая должности, статусы и прочее. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что для него главным положительным качеством в подчиненных является терпение. А отрицательным — шантаж. «Главное качество — терпение. Справедливости нет, ты все равно будешь во всем виноват», — отметил он на встрече с главными редакторами пермских СМИ. Больше всего глава региона ненавидит шантаж. Как он отметил, в Перми много таких политиков, которые используют эти приемы, вымогая должности, статусы и прочее. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям