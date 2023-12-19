19 декабря 2023

Губернатор Махонин призвал чиновников к терпению

Махонин: главное качество чиновника — терпение
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Дня Пермского края на выставке "Россия" ВДНХ, презентация региона с участием губернатора. Москва, махонин дмитрий
Махонин заявил, что ненавидит шантаж Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что для него главным положительным качеством в подчиненных является терпение. А отрицательным — шантаж.

«Главное качество — терпение. Справедливости нет, ты все равно будешь во всем виноват», — отметил он на встрече с главными редакторами пермских СМИ.

Больше всего глава региона ненавидит шантаж. Как он отметил, в Перми много таких политиков, которые используют эти приемы, вымогая должности, статусы и прочее.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что для него главным положительным качеством в подчиненных является терпение. А отрицательным — шантаж. «Главное качество — терпение. Справедливости нет, ты все равно будешь во всем виноват», — отметил он на встрече с главными редакторами пермских СМИ. Больше всего глава региона ненавидит шантаж. Как он отметил, в Перми много таких политиков, которые используют эти приемы, вымогая должности, статусы и прочее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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