Пермская прокуратура заставила фонд капремонта починить водоснабжение в доме

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Работы по ремонту водоснабжения должны быть начаты в течении 6 месяцев Фото:

В Березниках (Пермский край) прокуратура через суд заставила фонд капремонта Пермского края ремонтировать системы водоснабжения и водоотведения в одном из домов города. Об этом сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда.

«Судом постановлено решение о частичном удовлетворении исковых требований, на НО „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Пермского края“ возложена обязанность в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить проведение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома № 95, расположенного в г. Березники по ул. Ломоносова», — говорится в решении. Остальные требования по ремонту крыши дома суд оставил без удовлетворения.

Фонд капремонта пытался оспорить это решение в Пермском краевом суде. В фонде указывали на то, что ремонт и так уже указан законом среди обязанностей организации, поэтому судебное решение не имеет смысла. Однако суд отказал в апелляции и оставил решение предыдущей инстанции в силе.

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В Березниках (Пермский край) прокуратура через суд заставила фонд капремонта Пермского края ремонтировать системы водоснабжения и водоотведения в одном из домов города. Об этом сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Судом постановлено решение о частичном удовлетворении исковых требований, на НО „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Пермского края“ возложена обязанность в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить проведение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома № 95, расположенного в г. Березники по ул. Ломоносова», — говорится в решении. Остальные требования по ремонту крыши дома суд оставил без удовлетворения. Фонд капремонта пытался оспорить это решение в Пермском краевом суде. В фонде указывали на то, что ремонт и так уже указан законом среди обязанностей организации, поэтому судебное решение не имеет смысла. Однако суд отказал в апелляции и оставил решение предыдущей инстанции в силе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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