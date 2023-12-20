Начальник Пермского военного института Росгвардии Евгений Русанов оставил должность

Пермский военный институт Росгвардии временно возглавил Юрий Стовбун

21 декабря 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Евгений Русанов возглавлял уволился из ПВИВНГ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Пермский военный институт войск нацгвардии (ПВИВНГ) покинул его начальник Евгений Русанов. Временное руководство вузом возложено на замначальника института, полковника Юрия Стовбуна. Информация об этом содержится в выписке из Единого госреестра юридических лиц. «Временно исполняющий обязанности по высшей вакантной воинской должности начальника Пермского военного института войск нацгвардии: Стовбун Юрий Иванович», — сказано в выписке ЕГРЮЛ. Согласно опубликованным данным, Стовбун возглавил военный вуз в статусе «врио» с 25 сентября. Прежний начальник ПВИВНГ Евгений Русанов руководил институтом с августа 2021 по сентябрь 2023 года. На этом посту он сменил Владимира Купавского, угодившего в скандал с получением взяток. За совершение преступлений экс-начальник института был приговорен судом к девяти годам исправительной колонии строгого режима. Полковник Юрий Стовбун (в центре слева) временно возглавил Пермский военный институт войск нацгвардии Фото: «Росгвардия. Приволжский округ», «ВКонтакте» https://vk.com/rosgvardprivo_official

Пермский военный институт войск нацгвардии (ПВИВНГ) покинул его начальник Евгений Русанов. Временное руководство вузом возложено на замначальника института, полковника Юрия Стовбуна. Информация об этом содержится в выписке из Единого госреестра юридических лиц. «Временно исполняющий обязанности по высшей вакантной воинской должности начальника Пермского военного института войск нацгвардии: Стовбун Юрий Иванович», — сказано в выписке ЕГРЮЛ. Согласно опубликованным данным, Стовбун возглавил военный вуз в статусе «врио» с 25 сентября. Прежний начальник ПВИВНГ Евгений Русанов руководил институтом с августа 2021 по сентябрь 2023 года. На этом посту он сменил Владимира Купавского, угодившего в скандал с получением взяток. За совершение преступлений экс-начальник института был приговорен судом к девяти годам исправительной колонии строгого режима.