20 декабря 2023

Начальник Пермского военного института Росгвардии Евгений Русанов оставил должность

Пермский военный институт Росгвардии временно возглавил Юрий Стовбун
© Служба новостей «URA.RU»
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Прием губернатора Пермского края. 300 лет Пермь, братухин николай, русанов евгений
Евгений Русанов возглавлял уволился из ПВИВНГ Фото:
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Пермский военный институт войск нацгвардии (ПВИВНГ) покинул его начальник Евгений Русанов. Временное руководство вузом возложено на замначальника института, полковника Юрия Стовбуна. Информация об этом содержится в выписке из Единого госреестра юридических лиц.

«Временно исполняющий обязанности по высшей вакантной воинской должности начальника Пермского военного института войск нацгвардии: Стовбун Юрий Иванович», — сказано в выписке ЕГРЮЛ. Согласно опубликованным данным, Стовбун возглавил военный вуз в статусе «врио» с 25 сентября.

Прежний начальник ПВИВНГ Евгений Русанов руководил институтом с августа 2021 по сентябрь 2023 года. На этом посту он сменил Владимира Купавского, угодившего в скандал с получением взяток. За совершение преступлений экс-начальник института был приговорен судом к девяти годам исправительной колонии строгого режима.

Полковник Юрий Стовбун (в центре слева) временно возглавил Пермский военный институт войск нацгвардии
Полковник Юрий Стовбун (в центре слева) временно возглавил Пермский военный институт войск нацгвардии
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Пермский военный институт войск нацгвардии (ПВИВНГ) покинул его начальник Евгений Русанов. Временное руководство вузом возложено на замначальника института, полковника Юрия Стовбуна. Информация об этом содержится в выписке из Единого госреестра юридических лиц. «Временно исполняющий обязанности по высшей вакантной воинской должности начальника Пермского военного института войск нацгвардии: Стовбун Юрий Иванович», — сказано в выписке ЕГРЮЛ. Согласно опубликованным данным, Стовбун возглавил военный вуз в статусе «врио» с 25 сентября. Прежний начальник ПВИВНГ Евгений Русанов руководил институтом с августа 2021 по сентябрь 2023 года. На этом посту он сменил Владимира Купавского, угодившего в скандал с получением взяток. За совершение преступлений экс-начальник института был приговорен судом к девяти годам исправительной колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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