07 августа 2022

Экс-начальника пермского военного вуза приговорили к колонии

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Пермский гарнизонный военный суд счел вину Владимира Купавского доказанной Фото:

Пермский военный гарнизонный суд огласил приговор в отношении экс-начальника пермского института войск Росгвардии (ПВИВНГ) Владимира Купавского. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Владимиру Купавскому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе Пермского военного гарнизонного суда URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию.

Суд признал вину Купавского во взяточничестве на общую сумму 1,9 млн рублей. Также он признан виновным в превышении должностных полномочий. URA.RU рассказывало, что экс-начальника ПВИВНГ арестовали в конце 2020 года. Вскоре после этого он был уволен с должности начальника военного вуза.

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Пермский военный гарнизонный суд огласил приговор в отношении экс-начальника пермского института войск Росгвардии (ПВИВНГ) Владимира Купавского. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. «Владимиру Купавскому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе Пермского военного гарнизонного суда URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. Суд признал вину Купавского во взяточничестве на общую сумму 1,9 млн рублей. Также он признан виновным в превышении должностных полномочий. URA.RU рассказывало, что экс-начальника ПВИВНГ арестовали в конце 2020 года. Вскоре после этого он был уволен с должности начальника военного вуза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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