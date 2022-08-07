Экс-начальника пермского военного вуза приговорили к колонии

Пермский гарнизонный военный суд счел вину Владимира Купавского доказанной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский военный гарнизонный суд огласил приговор в отношении экс-начальника пермского института войск Росгвардии (ПВИВНГ) Владимира Купавского. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Владимиру Купавскому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе Пермского военного гарнизонного суда URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию.

Суд признал вину Купавского во взяточничестве на общую сумму 1,9 млн рублей. Также он признан виновным в превышении должностных полномочий. URA.RU рассказывало, что экс-начальника ПВИВНГ арестовали в конце 2020 года. Вскоре после этого он был уволен с должности начальника военного вуза.