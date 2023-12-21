В Перми выявлена ОПГ, торгующая запрещенными медикаментами. Видео

22 декабря 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

На обыски выезжал спецназ «Гром» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми пресечена деятельность организованной преступной группы, которая несколько лет торговала лекарствами. Медикаменты завозились из других стран и не были зарегистрированы в России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «С 2020 года члены преступной группы незаконно завозили на территорию РФ лекарства, а потом распространяли их через интернет. Всего банда торговала более 20 лекарственными препаратами, их стоимость составляла от полутора до 11 тысячс рублей за упаковку. Преступники находились в Перми, Уфе и Крыму», — рассказали в ведомстве. Следователи и бойцы спецназа «Гром» провели обыски в домах участников ОПГ. Лекарства, компьютеры и документы были изъяты. Один из задержанных отправлен в СИЗО, трое остальных находятся под домашним арестом. Сейчас следователи закрепляют доказательную базу по уголовному делу и проводят комплекс мероприятий.

В Перми пресечена деятельность организованной преступной группы, которая несколько лет торговала лекарствами. Медикаменты завозились из других стран и не были зарегистрированы в России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «С 2020 года члены преступной группы незаконно завозили на территорию РФ лекарства, а потом распространяли их через интернет. Всего банда торговала более 20 лекарственными препаратами, их стоимость составляла от полутора до 11 тысячс рублей за упаковку. Преступники находились в Перми, Уфе и Крыму», — рассказали в ведомстве. Следователи и бойцы спецназа «Гром» провели обыски в домах участников ОПГ. Лекарства, компьютеры и документы были изъяты. Один из задержанных отправлен в СИЗО, трое остальных находятся под домашним арестом. Сейчас следователи закрепляют доказательную базу по уголовному делу и проводят комплекс мероприятий.