21 декабря 2023

В Перми выявлена ОПГ, торгующая запрещенными медикаментами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, граница, въезд в город, гром, пост гаи
На обыски выезжал спецназ «Гром» Фото:

В Перми пресечена деятельность организованной преступной группы, которая несколько лет торговала лекарствами. Медикаменты завозились из других стран и не были зарегистрированы в России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«С 2020 года члены преступной группы незаконно завозили на территорию РФ лекарства, а потом распространяли их через интернет. Всего банда торговала более 20 лекарственными препаратами, их стоимость составляла от полутора до 11 тысячс рублей за упаковку. Преступники находились в Перми, Уфе и Крыму», — рассказали в ведомстве.

Следователи и бойцы спецназа «Гром» провели обыски в домах участников ОПГ. Лекарства, компьютеры и документы были изъяты. Один из задержанных отправлен в СИЗО, трое остальных находятся под домашним арестом. Сейчас следователи закрепляют доказательную базу по уголовному делу и проводят комплекс мероприятий.

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В Перми пресечена деятельность организованной преступной группы, которая несколько лет торговала лекарствами. Медикаменты завозились из других стран и не были зарегистрированы в России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «С 2020 года члены преступной группы незаконно завозили на территорию РФ лекарства, а потом распространяли их через интернет. Всего банда торговала более 20 лекарственными препаратами, их стоимость составляла от полутора до 11 тысячс рублей за упаковку. Преступники находились в Перми, Уфе и Крыму», — рассказали в ведомстве. Следователи и бойцы спецназа «Гром» провели обыски в домах участников ОПГ. Лекарства, компьютеры и документы были изъяты. Один из задержанных отправлен в СИЗО, трое остальных находятся под домашним арестом. Сейчас следователи закрепляют доказательную базу по уголовному делу и проводят комплекс мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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