Свердловчане рассказали, как спасали ребенка, закопанного матерью в сугроб

Ребенок, закопанный свердловчанкой в сугроб, родился крепким и здоровым

22 декабря 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Сейчас младенец находится под наблюдением врачей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Мальчик, которого мать родила в бане и закопала в сугроб, родился крепким и здоровым. Жители свердловского поселка Свободный рассказали о малыше и о том, как проходило его спасение. «Когда свекр увидел, как невестка закапывает младенца в сугроб, сразу откопал его и вызвал скорую. Врачи примчались мгновенно. Тут же занесли ребенка в баню, замотали его в тряпки и полотенца, которые были под рукой, отвезли в местную больницу. Там мальчишку осмотрели, он выглядел очень крепким: рост 52 сантиметра, вес 3300 килограммов», — рассказала местная жительница. Младенца на скорой отвезли из поселка в Нижний Тагил. Сейчас он в реанимационном отделении детской больницы. Мать тоже находится в клинике, но другой: во время домашних родов она потеряла много крови. По одной из версий, женщина боялась, что супруг не захочет третьего ребенка, и скрывала от всех свою беременность. «Мы всем поселком очень надеемся, что она придет в себя, и малыш будет расти в семье», — сказала собеседница.

Мальчик, которого мать родила в бане и закопала в сугроб, родился крепким и здоровым. Жители свердловского поселка Свободный рассказали о малыше и о том, как проходило его спасение. «Когда свекр увидел, как невестка закапывает младенца в сугроб, сразу откопал его и вызвал скорую. Врачи примчались мгновенно. Тут же занесли ребенка в баню, замотали его в тряпки и полотенца, которые были под рукой, отвезли в местную больницу. Там мальчишку осмотрели, он выглядел очень крепким: рост 52 сантиметра, вес 3300 килограммов», — рассказала местная жительница. Младенца на скорой отвезли из поселка в Нижний Тагил. Сейчас он в реанимационном отделении детской больницы. Мать тоже находится в клинике, но другой: во время домашних родов она потеряла много крови. По одной из версий, женщина боялась, что супруг не захочет третьего ребенка, и скрывала от всех свою беременность. «Мы всем поселком очень надеемся, что она придет в себя, и малыш будет расти в семье», — сказала собеседница.