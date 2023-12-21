21 декабря 2023

Свердловчане рассказали, как спасали ребенка, закопанного матерью в сугроб

Ребенок, закопанный свердловчанкой в сугроб, родился крепким и здоровым
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, младенец, кувез, ножка
Сейчас младенец находится под наблюдением врачей (архивное фото) Фото:

Мальчик, которого мать родила в бане и закопала в сугроб, родился крепким и здоровым. Жители свердловского поселка Свободный рассказали о малыше и о том, как проходило его спасение.

«Когда свекр увидел, как невестка закапывает младенца в сугроб, сразу откопал его и вызвал скорую. Врачи примчались мгновенно. Тут же занесли ребенка в баню, замотали его в тряпки и полотенца, которые были под рукой, отвезли в местную больницу. Там мальчишку осмотрели, он выглядел очень крепким: рост 52 сантиметра, вес 3300 килограммов», — рассказала местная жительница.

Младенца на скорой отвезли из поселка в Нижний Тагил. Сейчас он в реанимационном отделении детской больницы. Мать тоже находится в клинике, но другой: во время домашних родов она потеряла много крови.

По одной из версий, женщина боялась, что супруг не захочет третьего ребенка, и скрывала от всех свою беременность. «Мы всем поселком очень надеемся, что она придет в себя, и малыш будет расти в семье», — сказала собеседница.

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Мальчик, которого мать родила в бане и закопала в сугроб, родился крепким и здоровым. Жители свердловского поселка Свободный рассказали о малыше и о том, как проходило его спасение. «Когда свекр увидел, как невестка закапывает младенца в сугроб, сразу откопал его и вызвал скорую. Врачи примчались мгновенно. Тут же занесли ребенка в баню, замотали его в тряпки и полотенца, которые были под рукой, отвезли в местную больницу. Там мальчишку осмотрели, он выглядел очень крепким: рост 52 сантиметра, вес 3300 килограммов», — рассказала местная жительница. Младенца на скорой отвезли из поселка в Нижний Тагил. Сейчас он в реанимационном отделении детской больницы. Мать тоже находится в клинике, но другой: во время домашних родов она потеряла много крови. По одной из версий, женщина боялась, что супруг не захочет третьего ребенка, и скрывала от всех свою беременность. «Мы всем поселком очень надеемся, что она придет в себя, и малыш будет расти в семье», — сказала собеседница.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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