Совфед принял порядок перехода акций иностранных компаний к российским

Совет Федераций принял новый закон о порядке перехода акций. Согласно указу, вводится порядок перехода акций экономически значимых организаций (ЭЗО) от холдинговых компаний заграничных стран к акционерам из России. Также планируется ввести два порядка вступления во владение акциями.
«Вводится порядок перехода акций экономически значимых организаций от иностранных холдинговых компаний из недружественных стран к российским акционерам», — заявили на пленарном заседании Совета Федераций. Соответствующий документ размещен на сайте Совфеда. Также будут введены два порядка вступления в прямое владение акциями ЭЗО. Первый — обязательный, другой — необязательный.
Ранее сообщалось, что правительство России на время заберет у иностранных компаний право управления аэропортом «Пулково» в Санкт-Петербурге. Для этого правительство создаст ООО «Холдинг ВВСС» для управления аэропортом.
Совет Федераций принял новый закон о порядке перехода акций. Согласно указу, вводится порядок перехода акций экономически значимых организаций (ЭЗО) от холдинговых компаний заграничных стран к акционерам из России. Также планируется ввести два порядка вступления во владение акциями. «Вводится порядок перехода акций экономически значимых организаций от иностранных холдинговых компаний из недружественных стран к российским акционерам», — заявили на пленарном заседании Совета Федераций. Соответствующий документ размещен на сайте Совфеда. Также будут введены два порядка вступления в прямое владение акциями ЭЗО. Первый — обязательный, другой — необязательный. Ранее сообщалось, что правительство России на время заберет у иностранных компаний право управления аэропортом «Пулково» в Санкт-Петербурге. Для этого правительство создаст ООО «Холдинг ВВСС» для управления аэропортом.