Совфед принял порядок перехода акций иностранных компаний к российским

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, сенатор, совет федерации, совфед, сф
Также будут введены два порядка вступления в прямое владение акциями ЭЗО Фото:

Совет Федераций принял новый закон о порядке перехода акций. Согласно указу, вводится порядок перехода акций экономически значимых организаций (ЭЗО) от холдинговых компаний заграничных стран к акционерам из России. Также планируется ввести два порядка вступления во владение акциями.

«Вводится порядок перехода акций экономически значимых организаций от иностранных холдинговых компаний из недружественных стран к российским акционерам», — заявили на пленарном заседании Совета Федераций. Соответствующий документ размещен на сайте Совфеда. Также будут введены два порядка вступления в прямое владение акциями ЭЗО. Первый — обязательный, другой — необязательный.

Ранее сообщалось, что правительство России на время заберет у иностранных компаний право управления аэропортом «Пулково» в Санкт-Петербурге. Для этого правительство создаст ООО «Холдинг ВВСС» для управления аэропортом.

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Совет Федераций принял новый закон о порядке перехода акций. Согласно указу, вводится порядок перехода акций экономически значимых организаций (ЭЗО) от холдинговых компаний заграничных стран к акционерам из России. Также планируется ввести два порядка вступления во владение акциями. «Вводится порядок перехода акций экономически значимых организаций от иностранных холдинговых компаний из недружественных стран к российским акционерам», — заявили на пленарном заседании Совета Федераций. Соответствующий документ размещен на сайте Совфеда. Также будут введены два порядка вступления в прямое владение акциями ЭЗО. Первый — обязательный, другой — необязательный. Ранее сообщалось, что правительство России на время заберет у иностранных компаний право управления аэропортом «Пулково» в Санкт-Петербурге. Для этого правительство создаст ООО «Холдинг ВВСС» для управления аэропортом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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