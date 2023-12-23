В Челябинске на Чемпионате России по фигурному катанию разразился скандал

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Вайцеховская обрушилась с критикой на судей Чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске. Она предложила отправить судей ЧР чистить снег вокруг арены «Трактор», обвинив их в некомпетенции.
«Оценка за компоненты Майи Хромых выставлены 61,33, при технике 40,57. Это при том, что спортсмен со льда не вставал», — написала Вайцеховская в своем telegram-канале.
По словам чемпионки, это рекомендация к тому, чтобы линейку судей ЧР объявить профнепригодными. В качестве наказания Вайцеховская предложила отправить судей чистить снег вокруг ледовой арены «Трактора».
Челябинск принимает сильнейших фигуристов России с 21 по 24 декабря. На Чемпионат страны по фигурному катанию съехалась спортивная элита страны. Аделия Петросян заняла первое место, так как исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.
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