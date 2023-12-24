24 декабря 2023

Некоторым россиянам повысят зарплаты с 1 января

Юрист Виноградов: врачам и учителям проиндексируют зарплату 1 января
© Служба новостей «URA.RU»
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На 1 октября 2024 года запланирована индексация зарплат для бюджетников на 4,5% Фото:

С 1 января 2024 года в России проиндексируют зарплату работникам сферы образования, здравоохранения, социального обеспечения, науки и культуры на 9,8%. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«При этом индексации заработка чиновников в 2024 году не будет. Зарплаты судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти заморожены до 1 января 2025 года», — отметил в интервью агентству «Прайм» Вадим Виноградов. Он уточнил, что исключением из правил будет индексация зарплат военных и сотрудников силовых ведомств.

Также на 1 октября 2024 гола запланировано повышение зарплаты на 4,5% для остальных бюджетников. Виноградов подчеркнул, что по закону индексацию зарплат обязаны проводить все организации, включая небюджетные.

С 1 апреля 2024 года также будут проиндексированы на 7,5% социальные пенсии граждан, передает НСН. Такая выплата, чаще всего, назначается людям, не имеющим трудового стажа или не накопившим достаточный стаж работы для получения страховой пенсии.

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С 1 января 2024 года в России проиндексируют зарплату работникам сферы образования, здравоохранения, социального обеспечения, науки и культуры на 9,8%. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. «При этом индексации заработка чиновников в 2024 году не будет. Зарплаты судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти заморожены до 1 января 2025 года», — отметил в интервью агентству «Прайм» Вадим Виноградов. Он уточнил, что исключением из правил будет индексация зарплат военных и сотрудников силовых ведомств. Также на 1 октября 2024 гола запланировано повышение зарплаты на 4,5% для остальных бюджетников. Виноградов подчеркнул, что по закону индексацию зарплат обязаны проводить все организации, включая небюджетные. С 1 апреля 2024 года также будут проиндексированы на 7,5% социальные пенсии граждан, передает НСН. Такая выплата, чаще всего, назначается людям, не имеющим трудового стажа или не накопившим достаточный стаж работы для получения страховой пенсии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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