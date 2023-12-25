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23:48
Вылет самолета из Екатеринбурга в Сургут задержали на четыре часа. Скрин
22:57
В Нижнем Тагиле прошел концерт для семей, мужья и отцы которых уехали на СВО. Видео
22:24
Съехавшая в кювет фура создала длинную пробку в Свердловской области
В Екатеринбурге в ТЦ «Академический» устроили облаву на мигрантов. Фото
22:19
В старейшем свердловском городе сделали новую точку притяжения — открыли 100-метровый медиаэкран. Фото, видео
21:31
Как избежать похмелья после новогоднего застолья
1
21:07
Что российские солдаты будут делать после взятия Марьинки
Свердловчане выиграли в лотереях в 2023 году 1,5 миллиарда рублей
20:29
Свердловчанина, который называл себя фюрером и пытался сжечь военкомат, отправили в колонию
1
19:59
В Екатеринбурге прошел первый молебен перед мощами святой Екатерины. Фото
1
18:50
Россияне закупают в два раза больше деликатесов для новогоднего стола
20
В Екатеринбурге запустили трамвайную линию в Академический. Фото
18:44
В Нижнем Тагиле открылся первый экодом. Фото
3
18:18
Полпред Якушев исполнил новогоднюю мечту девочки из Екатеринбурга. Фото
1
18:09
В Екатеринбурге еще два квартала с ветхими домами отдадут под реновацию
1
Свердловские слухи: Россель выдал инсайд про Чубайса
17:18
Екатеринбуржцам пригрозили проблемами с вывозом фекалий в Новый год
7
17:13
Екатеринбуржец почти месяц ждет заказ с Boxberry
16:56
Художница из Екатеринбурга восстановила работу Бэнкси, но ее украли
5
Как УрФУ стал уральской фабрикой технологий
16:37
В России будут выплачивать маткапитал только гражданам страны
17
16:34
Бар Сергея Жукова покупает у екатеринбуржцев елочные игрушки и олимпийки
1
16:15
В Свердловскую область привезли 17 миллионов клещей
1
В Екатеринбурге открылся первый в России белорусский аналог IKEA. Фото
15:30
Уральский титановый гигант выплатит сотрудникам 13 зарплату
5
15:10
В Свердловской области расширили список станций, куда можно доехать за 37 рублей
8
15:06
В свердловских аптеках начали требовать рецепт на популярные глазные капли
1
Свердловчанка родила от иностранца и бросила ребенка в роддоме
14:51
Сбежавшего от суда наркоторговца задержали под Екатеринбургом
14:20
Что ждет россиян с 1 января 2024 года
30
14:04
ГИБДД опубликовала кадры с места аварии, из-за которой перекрыли Пермский тракт
Как хоронили юного свердловского боксера, погибшего на турнире
13:26
Свердловская киностудия придумала, как заманить режиссеров на Урал
13:16
Сотни тысяч туристов собираются посетить Урал на новогодние каникулы
13:07
В Свердловской области перекрыли трассу, где произошло смертельное ДТП
Как устроить незабываемые новогодние каникулы в Екатеринбурге
12:56
Три свердловских мэра провалили проверку минфина, среди них — любимчик Куйвашева
2
12:26
Свердловчанин выиграл в лотерею 9 млн рублей, но не знает об этом
13
12:05
Губернатор Куйвашев помог исполнить мечту свердловского школьника. Видео
6
Куйвашев повысил чиновника, вернувшегося с прифронтовой зоны
11:55
Свердловчанка, закопавшая сына в снегу после родов, раскрыла мотив
11
11:36
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новый год в Свердловской области
1
11:31
В Турции умер свердловский подросток, которому собирали миллионы на лечение
3
В России занялись рынком загородного жилья
11:28
В Свердловской области в 2023 году 156 человек умерли на работе
4
11:09
Генпрокуратура требует с экс-директора завода «Исеть» Гайсина еще 628 млн рублей. Фото
2
10:59
В Свердловской области остро не хватает дворников и поваров
9
Росприроднадзор услышал противников кремниевого завода на Урале
10:45
Топ-менеджеру УВЗ Мешкову дали новую должность
10:26
Малыша, выброшенного в Екатеринбурге из окна в сугроб, вернут челябинской семье
1
10:15
Мэр Нижнего Тагила показал яркие кадры с соревнований по мотокроссу. Видео
В Екатеринбурге устроили закрытый показ новогоднего сериала
09:59
Жители Академического в час-пик добрались на новых трамваях до работы быстрее. Фото
6
09:53
На трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП погибли четыре человека
2
06:30
Синоптик Пулин: неделя перед Новым годом в Свердловской области начнется с тепла
Сотни свердловчан пришли проститься с погибшим 14-летним боксером. Фото
06:13
Свердловский фармацевт раскрыла, чем заменить пропавший бельгийский антидепрессант. Скрин
05:04
Перед Новым годом в Свердловской области будут слышны взрывы
02:26
В Екатеринбурге пропал парень, нуждающийся в медицинской помощи
Где в Екатеринбурге купить живую елку, и сколько она стоит. Фоторепортаж
02:15
Свердловские диетологи рассказали, как сохранить здоровье на новогоднем застолье
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