Пермяк взыскал с ВТБ похищенные мошенниками деньги

Жителю Перми удалось через суд вернуть деньги, похищенные с кредитной карты мошенниками. Кто украл более 600 тысяч рублей, осталось тайной, но банку ВТБ пришлось возместить клиенту ущерб. Сначала районный суд отказал мужчине в удовлетворении иска к банку, но краевой суд все-таки признал право истца на компенсацию.
«Сама по себе ответственность истца по операциям, совершенным в сети Интернет, не освобождает банк от установленной законом обязанности обеспечить надлежащую защиту от несанкционированного доступа к денежным средствам на счете. Кроме того, данных о том, что клиент был предупрежден банком обо всех рисках, в том числе возникающих в связи с оказанием дистанционных услуг, о наличии фишинговых сайтов и возможности несанкционированного использования находящихся на счете средств в результате неправомерных действий третьих лиц, судом не установлено», — поясняется на сайте краевого суда.
В итоге ВТБ по решению суда должен выплатить клиенту более 1,5 млн рублей. Это списанная мошенниками сумма, а также неустойка, компенсация морального вреда, штраф и возмещение уплаченных по кредиту процентов.
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