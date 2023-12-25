Пермяк взыскал с ВТБ похищенные мошенниками деньги

26 декабря 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Деньги с кредитки списали мошенники, а вернул банк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Перми удалось через суд вернуть деньги, похищенные с кредитной карты мошенниками. Кто украл более 600 тысяч рублей, осталось тайной, но банку ВТБ пришлось возместить клиенту ущерб. Сначала районный суд отказал мужчине в удовлетворении иска к банку, но краевой суд все-таки признал право истца на компенсацию. «Сама по себе ответственность истца по операциям, совершенным в сети Интернет, не освобождает банк от установленной законом обязанности обеспечить надлежащую защиту от несанкционированного доступа к денежным средствам на счете. Кроме того, данных о том, что клиент был предупрежден банком обо всех рисках, в том числе возникающих в связи с оказанием дистанционных услуг, о наличии фишинговых сайтов и возможности несанкционированного использования находящихся на счете средств в результате неправомерных действий третьих лиц, судом не установлено», — поясняется на сайте краевого суда. В итоге ВТБ по решению суда должен выплатить клиенту более 1,5 млн рублей. Это списанная мошенниками сумма, а также неустойка, компенсация морального вреда, штраф и возмещение уплаченных по кредиту процентов.

Жителю Перми удалось через суд вернуть деньги, похищенные с кредитной карты мошенниками. Кто украл более 600 тысяч рублей, осталось тайной, но банку ВТБ пришлось возместить клиенту ущерб. Сначала районный суд отказал мужчине в удовлетворении иска к банку, но краевой суд все-таки признал право истца на компенсацию. «Сама по себе ответственность истца по операциям, совершенным в сети Интернет, не освобождает банк от установленной законом обязанности обеспечить надлежащую защиту от несанкционированного доступа к денежным средствам на счете. Кроме того, данных о том, что клиент был предупрежден банком обо всех рисках, в том числе возникающих в связи с оказанием дистанционных услуг, о наличии фишинговых сайтов и возможности несанкционированного использования находящихся на счете средств в результате неправомерных действий третьих лиц, судом не установлено», — поясняется на сайте краевого суда. В итоге ВТБ по решению суда должен выплатить клиенту более 1,5 млн рублей. Это списанная мошенниками сумма, а также неустойка, компенсация морального вреда, штраф и возмещение уплаченных по кредиту процентов.