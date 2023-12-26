26 декабря 2023

Захарова сделала заявление о поддержке Киева Вашингтоном

Захарова: США весь 2024 год будут поддерживать конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Захарова сказала, что США выгодно поддерживать конфликт на Украине Фото:

Весь следующий год США будут стараться всеми способами поддерживать конфликт на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Они [США] будут делать все, чтобы украинскую тему весь 2024 год держать на плаву. Получится вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги — будут это делать. Не получится — будут стимулировать киевский режим к терактам», — сказала Захарова «Комсомольской правде».

По ее словам, США выгодно поддерживать конфликт, потому что, в ином случае, придется сознаться, что «проект рассыпался». Такого нельзя допустить, ведь это поставит власти Америки в неудобное положение накануне выборов, считает Захарова.

Украина столкнется с серьезной проблемой в лице США, которые втайне задумали привести республику к краху, передает телеканал 360. Запад уже начал предавать президента Украины Владимира Зеленского, который не смог этого понять.

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Весь следующий год США будут стараться всеми способами поддерживать конфликт на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Они [США] будут делать все, чтобы украинскую тему весь 2024 год держать на плаву. Получится вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги — будут это делать. Не получится — будут стимулировать киевский режим к терактам», — сказала Захарова «Комсомольской правде». По ее словам, США выгодно поддерживать конфликт, потому что, в ином случае, придется сознаться, что «проект рассыпался». Такого нельзя допустить, ведь это поставит власти Америки в неудобное положение накануне выборов, считает Захарова. Украина столкнется с серьезной проблемой в лице США, которые втайне задумали привести республику к краху, передает телеканал 360. Запад уже начал предавать президента Украины Владимира Зеленского, который не смог этого понять.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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