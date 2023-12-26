Захарова: США весь 2024 год будут поддерживать конфликт на Украине

Захарова сказала, что США выгодно поддерживать конфликт на Украине Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Весь следующий год США будут стараться всеми способами поддерживать конфликт на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Они [США] будут делать все, чтобы украинскую тему весь 2024 год держать на плаву. Получится вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги — будут это делать. Не получится — будут стимулировать киевский режим к терактам», — сказала Захарова «Комсомольской правде».

По ее словам, США выгодно поддерживать конфликт, потому что, в ином случае, придется сознаться, что «проект рассыпался». Такого нельзя допустить, ведь это поставит власти Америки в неудобное положение накануне выборов, считает Захарова.

Украина столкнется с серьезной проблемой в лице США, которые втайне задумали привести республику к краху, передает телеканал 360. Запад уже начал предавать президента Украины Владимира Зеленского, который не смог этого понять.