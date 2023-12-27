27 декабря 2023

В полиции Сургута сообщили причины ДТП, в котором грузовик снес остановку

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
В полиции сообщили, что водитель водитель не учел погодные условия Фото:

Причиной ДТП в Сургуте, при котором грузовик снес автобусную остановку и наехал на человека, стали сложные погодные условия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

«Водитель 1989 года рождения двигался по улице Киртбая на автомобиле MAN. Накануне вечером была снежная погода. По предварительным данным, он не учел погодные условия, не справился с управлением и машину занесло. В итоге грузовик врезался в остановочный павильон, где находился мужчина 1979 года рождения. Его с места ДТП доставили на скорой в больницу», — сообщили в ведомстве.

Врачи диагностировали у пострадавшего перелом ног и носа. Также несколько ушибов. Пострадавший находится в реанимации. По факту случившегося проводится расследование.

Ранее UIRA.RU сообщало, что в Сургуте самосвал въехал в автобусную остановку. Как сообщили очевидцы, грузовик принадлежал строительной компании «ЮВиС».

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Причиной ДТП в Сургуте, при котором грузовик снес автобусную остановку и наехал на человека, стали сложные погодные условия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского управления МВД. «Водитель 1989 года рождения двигался по улице Киртбая на автомобиле MAN. Накануне вечером была снежная погода. По предварительным данным, он не учел погодные условия, не справился с управлением и машину занесло. В итоге грузовик врезался в остановочный павильон, где находился мужчина 1979 года рождения. Его с места ДТП доставили на скорой в больницу», — сообщили в ведомстве. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом ног и носа. Также несколько ушибов. Пострадавший находится в реанимации. По факту случившегося проводится расследование. Ранее UIRA.RU сообщало, что в Сургуте самосвал въехал в автобусную остановку. Как сообщили очевидцы, грузовик принадлежал строительной компании «ЮВиС».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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