В полиции Сургута сообщили причины ДТП, в котором грузовик снес остановку

Причиной ДТП в Сургуте, при котором грузовик снес автобусную остановку и наехал на человека, стали сложные погодные условия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
«Водитель 1989 года рождения двигался по улице Киртбая на автомобиле MAN. Накануне вечером была снежная погода. По предварительным данным, он не учел погодные условия, не справился с управлением и машину занесло. В итоге грузовик врезался в остановочный павильон, где находился мужчина 1979 года рождения. Его с места ДТП доставили на скорой в больницу», — сообщили в ведомстве.
Врачи диагностировали у пострадавшего перелом ног и носа. Также несколько ушибов. Пострадавший находится в реанимации. По факту случившегося проводится расследование.
Ранее UIRA.RU сообщало, что в Сургуте самосвал въехал в автобусную остановку. Как сообщили очевидцы, грузовик принадлежал строительной компании «ЮВиС».
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