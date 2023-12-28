28 декабря 2023

На свердловской трассе насмерть сбили 85-летнего пенсионера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Органы внутренних дел проводят расследование Фото:

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов водитель иномарки вечером 28 декабря насмерть сбил 85-летнего пешехода. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Предварительно установлено, что 45-летний водитель автомобиля Mazda СХ-6 — мужчина 1978 года рождения, имеющий стаж вождения 27 лет <…> совершил наезд на пешехода 1938 года рождения, переходящего проезжую часть», — сказано в telegram-канале ведомства. Отмечается, что пенсионер скончался на месте.

Также в ведомстве уточнили, что, со слов водителя, скорость машины была около 80 километров в час. Переходящего пенсионера автолюбитель заметил на расстоянии 5—10 метров из-за недостаточной видимости, сказано в сообщении. К тому же, на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Отмечается, что водитель предпринял все необходимые меры, но наезда избежать не удалось.

В ГИБДД уточнили, что водитель иномарки 167 раз привлекался к административной ответственности, 125 из которых — неуплаченные штрафы. По факту ДТП организована проверка.

Фото:

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На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов водитель иномарки вечером 28 декабря насмерть сбил 85-летнего пешехода. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Предварительно установлено, что 45-летний водитель автомобиля Mazda СХ-6 — мужчина 1978 года рождения, имеющий стаж вождения 27 лет <…> совершил наезд на пешехода 1938 года рождения, переходящего проезжую часть», — сказано в telegram-канале ведомства. Отмечается, что пенсионер скончался на месте. Также в ведомстве уточнили, что, со слов водителя, скорость машины была около 80 километров в час. Переходящего пенсионера автолюбитель заметил на расстоянии 5—10 метров из-за недостаточной видимости, сказано в сообщении. К тому же, на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Отмечается, что водитель предпринял все необходимые меры, но наезда избежать не удалось. В ГИБДД уточнили, что водитель иномарки 167 раз привлекался к административной ответственности, 125 из которых — неуплаченные штрафы. По факту ДТП организована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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