Пермские следователи возбудили уголовное дело после гибели людей на пожаре

30 декабря 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Уголовное дело из-за смерти нескольких человек возбудили в Соликамске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Соликамске Пермского края возбудили уголовное дело из-за гибели людей во время пожара, произошедшем 30 декабря в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“. Следователь провел осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы для установки причин пожара и гибели людей», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар произошел в частном доме 30 декабря 2023 года. Во время тушения огня были обнаружены тела трех человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи.

В Соликамске Пермского края возбудили уголовное дело из-за гибели людей во время пожара, произошедшем 30 декабря в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“. Следователь провел осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы для установки причин пожара и гибели людей», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар произошел в частном доме 30 декабря 2023 года. Во время тушения огня были обнаружены тела трех человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи.