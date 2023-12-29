29 декабря 2023

Пермские следователи возбудили уголовное дело после гибели людей на пожаре

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Уголовное дело из-за смерти нескольких человек возбудили в Соликамске Фото:

В Соликамске Пермского края возбудили уголовное дело из-за гибели людей во время пожара, произошедшем 30 декабря в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“. Следователь провел осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы для установки причин пожара и гибели людей», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пожар произошел в частном доме 30 декабря 2023 года. Во время тушения огня были обнаружены тела трех человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи.

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В Соликамске Пермского края возбудили уголовное дело из-за гибели людей во время пожара, произошедшем 30 декабря в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“. Следователь провел осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы для установки причин пожара и гибели людей», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар произошел в частном доме 30 декабря 2023 года. Во время тушения огня были обнаружены тела трех человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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