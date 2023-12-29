Несколько пермяков погибли при пожаре в частном доме

На место пожара были отправлены 26 сотрудников МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При пожаре в частном доме в Соликамске Пермского края погибли несколько человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Сообщение о пожаре в частном доме поступило 30 декабря в 11:35. К сожалению, обнаружены погибшие», — сообщили в ведомстве.

К месту происшествия были направлены 26 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники. Огонь был потушен в 12:05. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины пожара.