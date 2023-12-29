29 декабря 2023

Несколько пермяков погибли при пожаре в частном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, пожарные
На место пожара были отправлены 26 сотрудников МЧС Фото:

При пожаре в частном доме в Соликамске Пермского края погибли несколько человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Сообщение о пожаре в частном доме поступило 30 декабря в 11:35. К сожалению, обнаружены погибшие», — сообщили в ведомстве.

К месту происшествия были направлены 26 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники. Огонь был потушен в 12:05. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины пожара.

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При пожаре в частном доме в Соликамске Пермского края погибли несколько человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Сообщение о пожаре в частном доме поступило 30 декабря в 11:35. К сожалению, обнаружены погибшие», — сообщили в ведомстве. К месту происшествия были направлены 26 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники. Огонь был потушен в 12:05. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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