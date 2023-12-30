В Екатеринбурге 30 пассажиров не поместились в самолет до Сочи

31 декабря 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

В настоящее время пассажиры перераспределены на другие авиарейсы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово 30 пассажиров не смогли улететь в Сочи из-за замены воздушного судна. Из-за этого свердловская транспортная прокуратура организовала проверку, рассказали в пресс-службе ведомства. «Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей по сведениям, опубликованным в СМИ, об отказе 30 пассажирам в оказании услуг воздушной перевозки авиакомпанией „Икар“ по маршруту Екатеринбург-Сочи в связи с заменой воздушного судна», — пишет telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура». Пассажиры перераспределены на другие рейсы по маршруту следования. Ранее в Екатеринбурге задержали рейс G9-961 в эмират Шарджа. Точная причина переноса вылета судна не уточняется.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 30 пассажиров не смогли улететь в Сочи из-за замены воздушного судна. Из-за этого свердловская транспортная прокуратура организовала проверку, рассказали в пресс-службе ведомства. «Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей по сведениям, опубликованным в СМИ, об отказе 30 пассажирам в оказании услуг воздушной перевозки авиакомпанией „Икар“ по маршруту Екатеринбург-Сочи в связи с заменой воздушного судна», — пишет telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура». Пассажиры перераспределены на другие рейсы по маршруту следования. Ранее в Екатеринбурге задержали рейс G9-961 в эмират Шарджа. Точная причина переноса вылета судна не уточняется.