30 декабря 2023

В Екатеринбурге 30 пассажиров не поместились в самолет до Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты. Москва, аэропорт, самолет
В настоящее время пассажиры перераспределены на другие авиарейсы Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 30 пассажиров не смогли улететь в Сочи из-за замены воздушного судна. Из-за этого свердловская транспортная прокуратура организовала проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей по сведениям, опубликованным в СМИ, об отказе 30 пассажирам в оказании услуг воздушной перевозки авиакомпанией „Икар“ по маршруту Екатеринбург-Сочи в связи с заменой воздушного судна», — пишет telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура». Пассажиры перераспределены на другие рейсы по маршруту следования.

Ранее в Екатеринбурге задержали рейс G9-961 в эмират Шарджа. Точная причина переноса вылета судна не уточняется.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово 30 пассажиров не смогли улететь в Сочи из-за замены воздушного судна. Из-за этого свердловская транспортная прокуратура организовала проверку, рассказали в пресс-службе ведомства. «Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей по сведениям, опубликованным в СМИ, об отказе 30 пассажирам в оказании услуг воздушной перевозки авиакомпанией „Икар“ по маршруту Екатеринбург-Сочи в связи с заменой воздушного судна», — пишет telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура». Пассажиры перераспределены на другие рейсы по маршруту следования. Ранее в Екатеринбурге задержали рейс G9-961 в эмират Шарджа. Точная причина переноса вылета судна не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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