Рейс из Екатеринбурга в эмират Шарджа задержали. Скрин

30 декабря 2023 в 03:45 Размер текста - 17 +

Причины задержки рейса не уточняются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 30 декабря задержали рейс G9-961 авиакомпании AirArabia в эмират Шарджа (ОАЭ) на три часа. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета A-320 из Екатеринбурга был назначен на 30 декабря в 01:50. Посадка в одноименном аэропорту Шарджа ожидалась в 06:00 по местному времени. Вылет авиарейса G7-961 задержан до 04:45 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово (https://svx.aero/board/dep-g9-12622820)

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 30 декабря задержали рейс G9-961 авиакомпании AirArabia в эмират Шарджа (ОАЭ) на три часа. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета A-320 из Екатеринбурга был назначен на 30 декабря в 01:50. Посадка в одноименном аэропорту Шарджа ожидалась в 06:00 по местному времени. Вылет авиарейса G7-961 задержан до 04:45 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось.