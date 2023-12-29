Причины задержки рейса не уточняются
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 30 декабря задержали рейс G9-961 авиакомпании AirArabia в эмират Шарджа (ОАЭ) на три часа. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет самолета A-320 из Екатеринбурга был назначен на 30 декабря в 01:50. Посадка в одноименном аэропорту Шарджа ожидалась в 06:00 по местному времени. Вылет авиарейса G7-961 задержан до 04:45 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось.
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