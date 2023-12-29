29 декабря 2023

Рейс из Екатеринбурга в эмират Шарджа задержали. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, взлет, посадка, самолет, авиакомпания red wings
Причины задержки рейса не уточняются Фото:

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 30 декабря задержали рейс G9-961 авиакомпании AirArabia в эмират Шарджа (ОАЭ) на три часа. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет самолета A-320 из Екатеринбурга был назначен на 30 декабря в 01:50. Посадка в одноименном аэропорту Шарджа ожидалась в 06:00 по местному времени. Вылет авиарейса G7-961 задержан до 04:45 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 30 декабря задержали рейс G9-961 авиакомпании AirArabia в эмират Шарджа (ОАЭ) на три часа. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета A-320 из Екатеринбурга был назначен на 30 декабря в 01:50. Посадка в одноименном аэропорту Шарджа ожидалась в 06:00 по местному времени. Вылет авиарейса G7-961 задержан до 04:45 часов», — следует из онлайн-табло Кольцово. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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