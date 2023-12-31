Около ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге зарезали мужчину

Поножовщина началась из-за словесной перепалки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В новогоднюю ночь в Екатеринбурге около ТЦ «Гринвич» молодого человека во время словесной перепалки ударили ножом. Пострадавший скончался в больнице, подозреваемого в нападении задержала полиция. Об этом рассказал URA.RU начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Сообщение о данном ЧП поступило в отдел полиции № 5 УМВД по Екатеринбургу в 18:52 от посетителя торгового центра. На указанный адрес незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД. В настоящее время сыщики выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. <…> Подозреваемого задержала полиция, он дает признательные показания. По предварительным данным, причиной поножовщины стал словесный конфликт на фоне оскорблений», — рассказал полковник Валерий Горелых.

Пострадавший молодой человек 1997 года рождения был доставлен в больницу бригадой скорой помощи, но врачам не удалось спасти его. Он скончался от полученных травм. Дело взяло на контроль руководство городского УМВД.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга уточнил, что следователи ведут срочную работу над делом. «Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург областного СКР выполняются неотложные следственные мероприятия по закреплению доказательств, назначаются необходимые экспертизы, принимаются меры по установлению свидетелей преступления», — сказал Александр Шульга.