Разыскиваемую девочку никто не видел с новогодней ночи
В Магнитогорске волонтеры и полиция разыскивают девочку-подростка, ушедшую из дома. О четырнадцатилетней Полине Зайцевой ничего не известно с новогодней ночи, сообщили вечером 1 января в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас».
«На вид 16 лет, рост 156 см, плотного телосложения. Волосы русые чуть ниже плеч. Была одета: шапка черная, куртка черного цвета, черные спортивные штаны», — раскрыли подробности волонтеры.
С момента, когда девочка ушла из дома №96 по Ленинградской улице о ней ничего не известно. Сообщить о ее местонахождении можно по телефонам 8 (963) 094-50-85 и 8 (904) 803-33-24, 102.
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