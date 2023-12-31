В Магнитогорске разыскивают пропавшую девочку во всем черном. Фото

01 января 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Разыскиваемую девочку никто не видел с новогодней ночи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске волонтеры и полиция разыскивают девочку-подростка, ушедшую из дома. О четырнадцатилетней Полине Зайцевой ничего не известно с новогодней ночи, сообщили вечером 1 января в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас». «На вид 16 лет, рост 156 см, плотного телосложения. Волосы русые чуть ниже плеч. Была одета: шапка черная, куртка черного цвета, черные спортивные штаны», — раскрыли подробности волонтеры. С момента, когда девочка ушла из дома №96 по Ленинградской улице о ней ничего не известно. Сообщить о ее местонахождении можно по телефонам 8 (963) 094-50-85 и 8 (904) 803-33-24, 102. Фото: страница поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» в «ВК»

В Магнитогорске волонтеры и полиция разыскивают девочку-подростка, ушедшую из дома. О четырнадцатилетней Полине Зайцевой ничего не известно с новогодней ночи, сообщили вечером 1 января в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас». «На вид 16 лет, рост 156 см, плотного телосложения. Волосы русые чуть ниже плеч. Была одета: шапка черная, куртка черного цвета, черные спортивные штаны», — раскрыли подробности волонтеры. С момента, когда девочка ушла из дома №96 по Ленинградской улице о ней ничего не известно. Сообщить о ее местонахождении можно по телефонам 8 (963) 094-50-85 и 8 (904) 803-33-24, 102.