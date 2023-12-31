31 декабря 2023

В Магнитогорске разыскивают пропавшую девочку во всем черном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция "Бомж" полиции Калининского района. Челябинск, розыск, кусты, полиция, поиск, следственные действия
Разыскиваемую девочку никто не видел с новогодней ночи Фото:

В Магнитогорске волонтеры и полиция разыскивают девочку-подростка, ушедшую из дома. О четырнадцатилетней Полине Зайцевой ничего не известно с новогодней ночи, сообщили вечером 1 января в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас».

«На вид 16 лет, рост 156 см, плотного телосложения. Волосы русые чуть ниже плеч. Была одета: шапка черная, куртка черного цвета, черные спортивные штаны», — раскрыли подробности волонтеры.

С момента, когда девочка ушла из дома №96 по Ленинградской улице о ней ничего не известно. Сообщить о ее местонахождении можно по телефонам 8 (963) 094-50-85 и 8 (904) 803-33-24, 102.

Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске волонтеры и полиция разыскивают девочку-подростка, ушедшую из дома. О четырнадцатилетней Полине Зайцевой ничего не известно с новогодней ночи, сообщили вечером 1 января в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас». «На вид 16 лет, рост 156 см, плотного телосложения. Волосы русые чуть ниже плеч. Была одета: шапка черная, куртка черного цвета, черные спортивные штаны», — раскрыли подробности волонтеры. С момента, когда девочка ушла из дома №96 по Ленинградской улице о ней ничего не известно. Сообщить о ее местонахождении можно по телефонам 8 (963) 094-50-85 и 8 (904) 803-33-24, 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...