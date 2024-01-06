На участке ДТП организовано реверсивное движение
В Саткинском районе (Челябинской область) на трассе М-5 автомобиль опрокинулся на отбойник. Из-за аварии сотрудники госавтоинспекции организовали реверсивное движение.
«На 1687 километре автомобильной дороги Москва — Челябинск водитель автомобиля допустил занос машины с дальнейшим опрокидыванием на отбойник. ДТП произошло в условиях снегопада», — заявили в управлении ГИБДД по региону.
В ведомстве отметили, что принимаются меры к эвакуации автомобиля. Водителей также призывают учитывать погодные условия и соблюдать скоростной режим.
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