06 января 2024
05 января 2024

На трассе Москва — Челябинск автомобиль опрокинулся на отбойник. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, гаи, трасса, м5, полиция, гибдд, дпс, снегопад, автодорога м5
На участке ДТП организовано реверсивное движение Фото:

В Саткинском районе (Челябинской область) на трассе М-5 автомобиль опрокинулся на отбойник. Из-за аварии сотрудники госавтоинспекции организовали реверсивное движение.

«На 1687 километре автомобильной дороги Москва — Челябинск водитель автомобиля допустил занос машины с дальнейшим опрокидыванием на отбойник. ДТП произошло в условиях снегопада», — заявили в управлении ГИБДД по региону.

В ведомстве отметили, что принимаются меры к эвакуации автомобиля. Водителей также призывают учитывать погодные условия и соблюдать скоростной режим.

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В Саткинском районе (Челябинской область) на трассе М-5 автомобиль опрокинулся на отбойник. Из-за аварии сотрудники госавтоинспекции организовали реверсивное движение. «На 1687 километре автомобильной дороги Москва — Челябинск водитель автомобиля допустил занос машины с дальнейшим опрокидыванием на отбойник. ДТП произошло в условиях снегопада», — заявили в управлении ГИБДД по региону. В ведомстве отметили, что принимаются меры к эвакуации автомобиля. Водителей также призывают учитывать погодные условия и соблюдать скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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