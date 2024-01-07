07 января 2024

В Перми ледовый городок на эспланаде закроют на два дня

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Кубок России по снежной и ледовой скульптуре Турнир Чемпионов "Зимний вернисаж". Пермь, лед, резчики по льду, резьба по льду
Ледовый городок закроют на техническое обслуживание на 2 дня Фото:

Ледовый городок «Лукоморье» закроют на техническое обслуживание 9 и 10 января. Об этом своем telegram-канале сообщил мэр Перми Эдуард Соснин

«За два дня проведем работы по восстановлению ледовых скульптур и покрытия горок. С 11 января городок будет вновь открыт для всех желающих. Его режим работы в будни будет с 11:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 22:00», — отметил Соснин

За время каникул «Лукоморье» посетили большее 110 тысяч человек. Только на рождественскую программу пришли больше 6,5 тысячи пермяков и гостей города. В мэрии отметили, что техническое обслуживание ледового городка необходимо, чтобы объекты и дальше оставались безопасными и радовали глаз.

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Ледовый городок «Лукоморье» закроют на техническое обслуживание 9 и 10 января. Об этом своем telegram-канале сообщил мэр Перми Эдуард Соснин «За два дня проведем работы по восстановлению ледовых скульптур и покрытия горок. С 11 января городок будет вновь открыт для всех желающих. Его режим работы в будни будет с 11:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 22:00», — отметил Соснин За время каникул «Лукоморье» посетили большее 110 тысяч человек. Только на рождественскую программу пришли больше 6,5 тысячи пермяков и гостей города. В мэрии отметили, что техническое обслуживание ледового городка необходимо, чтобы объекты и дальше оставались безопасными и радовали глаз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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