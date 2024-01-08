08 января 2024

Жительница Североуральска рассказала, как ее избивали за жалобу на уборку снега. Видео

Жительницу Североуральска жестоко избили после жалоб на уборку снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, сугроб, снег, зима, осадки
Инцидент произошел после жалобы на уборку снега Фото:

Жительница Североуральска (Свердловская область) Татьяна Черная, на которую напали после жалобы на неубранный снег, заявила, что ее держали лицом в снегу. Видео с рассказом женщины в своем telegram-канале опубликовал блогер Сергей Колясников.

Ранее Татьяна, желая привлечь внимание к огромным сугробам возле своего дома, выставила таблички «подарок детям от Зекераева» и «куча имени мэра Мироновой». Нажмудин Зекераев, директор компании «СибирьЭкоСтрой», по словам Татьяны, приехал с сыном. Они якобы говорили с ней на повышенных тонах и требовали извинений. «За что мне извиняться? За то, что вы мне это нагребли и не убираете?» — якобы поинтересовалась женщина.

Затем Зекераев-младший якобы плюнул ей в лицо и назвал «пи******ой е***ой». А Татьяна ему ответила, что он «ч**ка гр****ый». Конфликт продолжился. В какой-то момент женщину толкнули, она упала во двор.

«Он [Нажмудин Зекераев] взял меня за волосы и стал толкать в снег. Он держал меня, придушивал. Я [лежала лицом в снегу], мне не хватало воздуха, я стала руками отгребать снег», — описала пострадавшая. Когда она стала кричать, мужчина якобы поднял ее за волосы и снова опустил в сугроб. А потом ударил по колену. И в конце якобы сказал: «Ты все равно будешь передо мной извиняться».

Как писало URA.RU, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Разбирательство на лично контроле у главы ведомства Александра Бастрыкина.

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Жительница Североуральска (Свердловская область) Татьяна Черная, на которую напали после жалобы на неубранный снег, заявила, что ее держали лицом в снегу. Видео с рассказом женщины в своем telegram-канале опубликовал блогер Сергей Колясников. Ранее Татьяна, желая привлечь внимание к огромным сугробам возле своего дома, выставила таблички «подарок детям от Зекераева» и «куча имени мэра Мироновой». Нажмудин Зекераев, директор компании «СибирьЭкоСтрой», по словам Татьяны, приехал с сыном. Они якобы говорили с ней на повышенных тонах и требовали извинений. «За что мне извиняться? За то, что вы мне это нагребли и не убираете?» — якобы поинтересовалась женщина. Затем Зекераев-младший якобы плюнул ей в лицо и назвал «пи******ой е***ой». А Татьяна ему ответила, что он «ч**ка гр****ый». Конфликт продолжился. В какой-то момент женщину толкнули, она упала во двор. «Он [Нажмудин Зекераев] взял меня за волосы и стал толкать в снег. Он держал меня, придушивал. Я [лежала лицом в снегу], мне не хватало воздуха, я стала руками отгребать снег», — описала пострадавшая. Когда она стала кричать, мужчина якобы поднял ее за волосы и снова опустил в сугроб. А потом ударил по колену. И в конце якобы сказал: «Ты все равно будешь передо мной извиняться». Как писало URA.RU, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Разбирательство на лично контроле у главы ведомства Александра Бастрыкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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