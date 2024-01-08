08 января 2024

Более 900 челябинцев добровольно сдали свои отпечатки пальцев полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, отпечатки пальцев, дактилоскопия
Дактилоскопия проводится бесплатно Фото:

Более 900 жителей Челябинской области добровольно сдали свои отпечатки пальцев в полицию. Об этом 9 января URA.RU сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

«В минувшем году более 900 жителей Челябинской области воспользовались услугой добровольного дактилоскопирования. С 1 января 2023 года предоставление госуслуги по добровольной государственной дактилоскопической регистрации осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче, утрате документов, несчастных случаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, терактах и катастрофах. Процедура проводится бесплатно.

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Более 900 жителей Челябинской области добровольно сдали свои отпечатки пальцев в полицию. Об этом 9 января URA.RU сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. «В минувшем году более 900 жителей Челябинской области воспользовались услугой добровольного дактилоскопирования. С 1 января 2023 года предоставление госуслуги по добровольной государственной дактилоскопической регистрации осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России», — уточнили в пресс-службе ведомства. Человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче, утрате документов, несчастных случаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, терактах и катастрофах. Процедура проводится бесплатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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