Более 900 челябинцев добровольно сдали свои отпечатки пальцев полиции

09 января 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Дактилоскопия проводится бесплатно Фото: Илья Московец © URA.RU Более 900 жителей Челябинской области добровольно сдали свои отпечатки пальцев в полицию. Об этом 9 января URA.RU сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. «В минувшем году более 900 жителей Челябинской области воспользовались услугой добровольного дактилоскопирования. С 1 января 2023 года предоставление госуслуги по добровольной государственной дактилоскопической регистрации осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России», — уточнили в пресс-службе ведомства. Человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче, утрате документов, несчастных случаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, терактах и катастрофах. Процедура проводится бесплатно.

Более 900 жителей Челябинской области добровольно сдали свои отпечатки пальцев в полицию. Об этом 9 января URA.RU сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. «В минувшем году более 900 жителей Челябинской области воспользовались услугой добровольного дактилоскопирования. С 1 января 2023 года предоставление госуслуги по добровольной государственной дактилоскопической регистрации осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России», — уточнили в пресс-службе ведомства. Человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче, утрате документов, несчастных случаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, терактах и катастрофах. Процедура проводится бесплатно.