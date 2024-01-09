Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на блогера Сергея Косенко. Ранее мужчина бросил своего ребенка в снег и записал это на видео.
«Бастрыкин в связи с обращениями <…> поручил ГУ СК России возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко», — говорится в сообщении Следкома, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что дело поручено возбудить по факту совершения блогером противоправных действия в отношении новорожденного ребенка.
Ранее Косенко бросил своего двухмесячного ребенка в снег ради популярности. Это вызвало шквал обсуждений, а депутат Госдумы Нина Останина заявила, что хочет обратиться в Следственный комитет по этой истории. URA.RU рассказывало подробности о личности Сергея Косенко.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на блогера Сергея Косенко. Ранее мужчина бросил своего ребенка в снег и записал это на видео. «Бастрыкин в связи с обращениями <…> поручил ГУ СК России возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко», — говорится в сообщении Следкома, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что дело поручено возбудить по факту совершения блогером противоправных действия в отношении новорожденного ребенка. Ранее Косенко бросил своего двухмесячного ребенка в снег ради популярности. Это вызвало шквал обсуждений, а депутат Госдумы Нина Останина заявила, что хочет обратиться в Следственный комитет по этой истории. URA.RU рассказывало подробности о личности Сергея Косенко.