Глава СК поручил возбудить дело на блогера, бросившего ребенка в сугроб. Видео

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на блогера Сергея Косенко Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на блогера Сергея Косенко. Ранее мужчина бросил своего ребенка в снег и записал это на видео.

«Бастрыкин в связи с обращениями <…> поручил ГУ СК России возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко», — говорится в сообщении Следкома, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что дело поручено возбудить по факту совершения блогером противоправных действия в отношении новорожденного ребенка.

Ранее Косенко бросил своего двухмесячного ребенка в снег ради популярности. Это вызвало шквал обсуждений, а депутат Госдумы Нина Останина заявила, что хочет обратиться в Следственный комитет по этой истории. URA.RU рассказывало подробности о личности Сергея Косенко.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на блогера Сергея Косенко. Ранее мужчина бросил своего ребенка в снег и записал это на видео. «Бастрыкин в связи с обращениями <…> поручил ГУ СК России возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко», — говорится в сообщении Следкома, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что дело поручено возбудить по факту совершения блогером противоправных действия в отношении новорожденного ребенка. Ранее Косенко бросил своего двухмесячного ребенка в снег ради популярности. Это вызвало шквал обсуждений, а депутат Госдумы Нина Останина заявила, что хочет обратиться в Следственный комитет по этой истории. URA.RU рассказывало подробности о личности Сергея Косенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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