09 января 2024

Челябинская область попала в топ 5 по краже автомобилей по стране

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, пробка, скорость, движение, полиция, трасса, автомобили
В 2023 году кражи автомобиля совершено на 22,9% меньше предыдущего Фото:

Челябинская область вошла в пятерку лидеров по количеству краж автомобилей в России. Об этом говорят данные МВД РФ.

«Наибольшее число краж транспортных средств (статья 158 УК РФ) совершено в Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском, Приморском краях», — приводит «Коммерсант» данные МВД. Информация приведена за 2023 год.

В прошлом году по всей России зарегистрировано 6,58 тысяч краж автомобилей, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Угонов (статья 116 УК РФ) машин с января по ноябрь 2023 года зарегистрировано на 8,4% меньше, чем годом ранее. Подобных заявлений зафиксировано 11,6 тысяч. Эксперты считают, что до начала проведения специальной военной операции украденные автомобили пользовались спросом на Украину и в странах Прибалтики. Однако после начала СВО границы с этими государствами оказались закрыты.

Исследование самых угоняемых марок автомобилей в России в 2023 году были Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Lada и Chery. Подробно исследованиях «Страхового дома ВСК» рассказывало RT. В премиальном сегменте самыми угоняемыми стали кроссовер Mercedes-Benz GLE-Class.

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Челябинская область вошла в пятерку лидеров по количеству краж автомобилей в России. Об этом говорят данные МВД РФ. «Наибольшее число краж транспортных средств (статья 158 УК РФ) совершено в Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском, Приморском краях», — приводит «Коммерсант» данные МВД. Информация приведена за 2023 год. В прошлом году по всей России зарегистрировано 6,58 тысяч краж автомобилей, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Угонов (статья 116 УК РФ) машин с января по ноябрь 2023 года зарегистрировано на 8,4% меньше, чем годом ранее. Подобных заявлений зафиксировано 11,6 тысяч. Эксперты считают, что до начала проведения специальной военной операции украденные автомобили пользовались спросом на Украину и в странах Прибалтики. Однако после начала СВО границы с этими государствами оказались закрыты. Исследование самых угоняемых марок автомобилей в России в 2023 году были Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Lada и Chery. Подробно исследованиях «Страхового дома ВСК» рассказывало RT. В премиальном сегменте самыми угоняемыми стали кроссовер Mercedes-Benz GLE-Class.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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