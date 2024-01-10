«Госуслуги» адаптируют для бизнеса

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Бизнес и органы власти планируют внедрять через «Госуслуги» Фото:

Минцифры планирует работать с официальными запросами государства компаниям и ответами на них через портал госуслуг. Об этом стало известно из письма директора департамента Минцифры Сергея Сергиенко, направленное «Деловой России», «Опоре России» и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) для дальнейшего обсуждения и внедрения.

«Министерство готовит совместно с Росстатом механизм, который позволит избежать дублирования информации при запросе сведений органов государственной власти у бизнеса», — подтвердил подготовку проекта «Ведомостям» представитель Минцифры. Необходимость исключить дублирования запросов обозначал президент РФ Владимир Путин, давая поручение в апреле 2022 года.

В конце 2023 года полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил о росте числа жителей, записывающихся на прием к врачу через «Госуслуги», об том рассказывала RT. Всего на прием к врачу через портал «Госуслуги» записалось более 3 миллионов жителей уральского округа.

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Минцифры планирует работать с официальными запросами государства компаниям и ответами на них через портал госуслуг. Об этом стало известно из письма директора департамента Минцифры Сергея Сергиенко, направленное «Деловой России», «Опоре России» и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) для дальнейшего обсуждения и внедрения. «Министерство готовит совместно с Росстатом механизм, который позволит избежать дублирования информации при запросе сведений органов государственной власти у бизнеса», — подтвердил подготовку проекта «Ведомостям» представитель Минцифры. Необходимость исключить дублирования запросов обозначал президент РФ Владимир Путин, давая поручение в апреле 2022 года. В конце 2023 года полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил о росте числа жителей, записывающихся на прием к врачу через «Госуслуги», об том рассказывала RT. Всего на прием к врачу через портал «Госуслуги» записалось более 3 миллионов жителей уральского округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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