«Госуслуги» адаптируют для бизнеса

Минцифры планирует работать с официальными запросами государства компаниям и ответами на них через портал госуслуг. Об этом стало известно из письма директора департамента Минцифры Сергея Сергиенко, направленное «Деловой России», «Опоре России» и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) для дальнейшего обсуждения и внедрения.
«Министерство готовит совместно с Росстатом механизм, который позволит избежать дублирования информации при запросе сведений органов государственной власти у бизнеса», — подтвердил подготовку проекта «Ведомостям» представитель Минцифры. Необходимость исключить дублирования запросов обозначал президент РФ Владимир Путин, давая поручение в апреле 2022 года.
В конце 2023 года полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил о росте числа жителей, записывающихся на прием к врачу через «Госуслуги», об том рассказывала RT. Всего на прием к врачу через портал «Госуслуги» записалось более 3 миллионов жителей уральского округа.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.