Госавтоинспекция Перми разыскивает очевидцев ДТП, во время которого водитель внедорожника сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся. Об этом сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не оставаться равнодушными. Просьба откликнуться всех, кому известны государственный номер автомобиля, обстоятельства ДТП и имеется запись с видеорегистратора», — пишут в группе ведомства.
Установлено, что 8 января по улице Писарева водитель на автомобиле Toyota Prado наехал на 13-летнюю девочку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель внедорожника скрылся с места ДТП.
Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев, которые знают номер автомобиля и подробности ДТП
Группа «ГИБДД Пермь» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall464224745_7212
Госавтоинспекция Перми разыскивает очевидцев ДТП, во время которого водитель внедорожника сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся. Об этом сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». «Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не оставаться равнодушными. Просьба откликнуться всех, кому известны государственный номер автомобиля, обстоятельства ДТП и имеется запись с видеорегистратора», — пишут в группе ведомства. Установлено, что 8 января по улице Писарева водитель на автомобиле Toyota Prado наехал на 13-летнюю девочку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель внедорожника скрылся с места ДТП.