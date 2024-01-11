11 января 2024

Пермская ГИБДД ищет очевидцев ДТП, в котором водитель сбил подростка и скрылся. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД просят очевидцев сообщить подробности о ДТП Фото:

Госавтоинспекция Перми разыскивает очевидцев ДТП, во время которого водитель внедорожника сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся. Об этом сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не оставаться равнодушными. Просьба откликнуться всех, кому известны государственный номер автомобиля, обстоятельства ДТП и имеется запись с видеорегистратора», — пишут в группе ведомства.

Установлено, что 8 января по улице Писарева водитель на автомобиле Toyota Prado наехал на 13-летнюю девочку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель внедорожника скрылся с места ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев, которые знают номер автомобиля и подробности ДТП
Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев, которые знают номер автомобиля и подробности ДТП

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Госавтоинспекция Перми разыскивает очевидцев ДТП, во время которого водитель внедорожника сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся. Об этом сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». «Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не оставаться равнодушными. Просьба откликнуться всех, кому известны государственный номер автомобиля, обстоятельства ДТП и имеется запись с видеорегистратора», — пишут в группе ведомства. Установлено, что 8 января по улице Писарева водитель на автомобиле Toyota Prado наехал на 13-летнюю девочку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель внедорожника скрылся с места ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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