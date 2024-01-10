10 января 2024

Мэр из ХМАО обвинил жителей частных домов в перебоях работы котельных

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по новым домам "Группы ЛСР" на Урале. Екатеринбург, газ, котельная, давление
Параметры работы котельной будут восстановлены к 12 января Фото:
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Коммунальные аварии в России

В Нягани (ХМАО) жители района Западный жалуются на низкие температуры в помещениях, в то время как на улице стоят 30-тиградусные морозы. Мэр города Иван Ямашев заявил, что причина заключается в загрязнении теплообменного оборудования котельной владельцами частных домов, которые не промывают свои системы от грязи.

«От жителей района Западный поступают обращения о заниженных параметрах теплоснабжения на котельной ЛПХ — температура в домах периодически опускается. Проблема в процессе эксплуатации теплообменного оборудования возникает из-за того, что примеси грязи и окиси железа попадают в систему от частных жилых домов, владельцы которых, в большинстве, пренебрегают промывкой личного оснащения», — заявил Ямашев в своем telegram-канале.

Для восстановления системы необходимо промыть оборудование котельной. Этот процесс занимает минимум три дня. Во время промывки температура в жилых домах понижается. Параметры работы котельной будут восстановлены не позднее 12 января.

В городах ХМАО новый год начался с череды коммунальных аварий. Так, 2 января жители микрорайона Северный города Советского столкнулись с проблемой подачи газа в жилые дома. Инцидентом заинтересовался окружной Следственный комитет. В Лянторе 9 января в детском саду «Сибирячок» и жилых домах 4 микрорайона отключили отопление. Это произошло из-за прорыва магистрального трубопровода.

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В Нягани (ХМАО) жители района Западный жалуются на низкие температуры в помещениях, в то время как на улице стоят 30-тиградусные морозы. Мэр города Иван Ямашев заявил, что причина заключается в загрязнении теплообменного оборудования котельной владельцами частных домов, которые не промывают свои системы от грязи. «От жителей района Западный поступают обращения о заниженных параметрах теплоснабжения на котельной ЛПХ — температура в домах периодически опускается. Проблема в процессе эксплуатации теплообменного оборудования возникает из-за того, что примеси грязи и окиси железа попадают в систему от частных жилых домов, владельцы которых, в большинстве, пренебрегают промывкой личного оснащения», — заявил Ямашев в своем telegram-канале. Для восстановления системы необходимо промыть оборудование котельной. Этот процесс занимает минимум три дня. Во время промывки температура в жилых домах понижается. Параметры работы котельной будут восстановлены не позднее 12 января. В городах ХМАО новый год начался с череды коммунальных аварий. Так, 2 января жители микрорайона Северный города Советского столкнулись с проблемой подачи газа в жилые дома. Инцидентом заинтересовался окружной Следственный комитет. В Лянторе 9 января в детском саду «Сибирячок» и жилых домах 4 микрорайона отключили отопление. Это произошло из-за прорыва магистрального трубопровода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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