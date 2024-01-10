В ХМАО отменили очные занятия школьников во вторую смену

11 января 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

В некоторых городах ХМАО во вторую смену 11 января объявлен актированный день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Советском, Лянторе и Югорске 11 января во вторую смену объявлен актированный день для учеников с 1-го по 8-й класс. Еще в трех муниципалитетах ХМАО ограничение коснулось младшеклассников. Об этом сообщается на портале госуслуг. «В Советском занятия второй смены с 1-го по 8-й класс отменяются. На момент объявления температура -31,6 градуса, ветер 1 м/с. В Югорске и Лянторе актированный день также объявляется для школьников младшего и среднего звена», — сообщает портал. В Сургуте, Пыть-Яхе и Нефтеюганске для учеников второй смены объявлен актированный день с 1-го по 4-й класс. Ранее URA.RU писало о том, что 11 января в первую смену на территории Югры был объявлен актированный день. В большей части населенных пунктов занятия отменили для учеников с 1-го по 4-й классы.

В Советском, Лянторе и Югорске 11 января во вторую смену объявлен актированный день для учеников с 1-го по 8-й класс. Еще в трех муниципалитетах ХМАО ограничение коснулось младшеклассников. Об этом сообщается на портале госуслуг. «В Советском занятия второй смены с 1-го по 8-й класс отменяются. На момент объявления температура -31,6 градуса, ветер 1 м/с. В Югорске и Лянторе актированный день также объявляется для школьников младшего и среднего звена», — сообщает портал. В Сургуте, Пыть-Яхе и Нефтеюганске для учеников второй смены объявлен актированный день с 1-го по 4-й класс. Ранее URA.RU писало о том, что 11 января в первую смену на территории Югры был объявлен актированный день. В большей части населенных пунктов занятия отменили для учеников с 1-го по 4-й классы.