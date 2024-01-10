10 января 2024

В ХМАО отменили очные занятия школьников во вторую смену

© Служба новостей «URA.RU»
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В некоторых городах ХМАО во вторую смену 11 января объявлен актированный день Фото:

В Советском, Лянторе и Югорске 11 января во вторую смену объявлен актированный день для учеников с 1-го по 8-й класс. Еще в трех муниципалитетах ХМАО ограничение коснулось младшеклассников. Об этом сообщается на портале госуслуг.

«В Советском занятия второй смены с 1-го по 8-й класс отменяются. На момент объявления температура -31,6 градуса, ветер 1 м/с. В Югорске и Лянторе актированный день также объявляется для школьников младшего и среднего звена», — сообщает портал. В Сургуте, Пыть-Яхе и Нефтеюганске для учеников второй смены объявлен актированный день с 1-го по 4-й класс.

Ранее URA.RU писало о том, что 11 января в первую смену на территории Югры был объявлен актированный день. В большей части населенных пунктов занятия отменили для учеников с 1-го по 4-й классы.

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В Советском, Лянторе и Югорске 11 января во вторую смену объявлен актированный день для учеников с 1-го по 8-й класс. Еще в трех муниципалитетах ХМАО ограничение коснулось младшеклассников. Об этом сообщается на портале госуслуг. «В Советском занятия второй смены с 1-го по 8-й класс отменяются. На момент объявления температура -31,6 градуса, ветер 1 м/с. В Югорске и Лянторе актированный день также объявляется для школьников младшего и среднего звена», — сообщает портал. В Сургуте, Пыть-Яхе и Нефтеюганске для учеников второй смены объявлен актированный день с 1-го по 4-й класс. Ранее URA.RU писало о том, что 11 января в первую смену на территории Югры был объявлен актированный день. В большей части населенных пунктов занятия отменили для учеников с 1-го по 4-й классы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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