11 января 2024

В Кольцово объяснили очередь из замерзающих пассажиров на входе в аэропорт

В Кольцово объяснили очередь из пассажиров большим числом рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
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Одной из причин появления очередей стала загруженность входа терминала внутренних линий Фото:

Причиной, по которой на входе в аэропорт Кольцово (Екатеринбург) утром 12 января образовалась очередь из десятков пассажиров — большое количество рейсов, вылетающих с утра. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

«В условиях большого — в несколько десятков — количества рейсов, которые рано утром покидают Екатеринбург, традиционно наблюдается рост числа прибывающих пассажиров. Еще одним фактором, который способствовал временному образованию очереди, стало то, что люди проходили в здание аэровокзала преимущественно через пункт досмотра в терминале внутренних линий», — рассказали в Кольцово. И напомнило пассажирам, что попасть в аэропорт также можно через терминал международных линий, а также через отель «Азимут».

Утром 12 января на входе в Кольцово образовалась очередь из порядка 40 пассажиров. По этому факту уже начала проверку прокуратура. Температура воздуха при этом в Екатеринбурге опускалась до -25 градусов ночью.

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Причиной, по которой на входе в аэропорт Кольцово (Екатеринбург) утром 12 января образовалась очередь из десятков пассажиров — большое количество рейсов, вылетающих с утра. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе воздушной гавани. «В условиях большого — в несколько десятков — количества рейсов, которые рано утром покидают Екатеринбург, традиционно наблюдается рост числа прибывающих пассажиров. Еще одним фактором, который способствовал временному образованию очереди, стало то, что люди проходили в здание аэровокзала преимущественно через пункт досмотра в терминале внутренних линий», — рассказали в Кольцово. И напомнило пассажирам, что попасть в аэропорт также можно через терминал международных линий, а также через отель «Азимут». Утром 12 января на входе в Кольцово образовалась очередь из порядка 40 пассажиров. По этому факту уже начала проверку прокуратура. Температура воздуха при этом в Екатеринбурге опускалась до -25 градусов ночью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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