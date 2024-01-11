В Кольцово объяснили очередь из замерзающих пассажиров на входе в аэропорт

Причиной, по которой на входе в аэропорт Кольцово (Екатеринбург) утром 12 января образовалась очередь из десятков пассажиров — большое количество рейсов, вылетающих с утра. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
«В условиях большого — в несколько десятков — количества рейсов, которые рано утром покидают Екатеринбург, традиционно наблюдается рост числа прибывающих пассажиров. Еще одним фактором, который способствовал временному образованию очереди, стало то, что люди проходили в здание аэровокзала преимущественно через пункт досмотра в терминале внутренних линий», — рассказали в Кольцово. И напомнило пассажирам, что попасть в аэропорт также можно через терминал международных линий, а также через отель «Азимут».
Утром 12 января на входе в Кольцово образовалась очередь из порядка 40 пассажиров. По этому факту уже начала проверку прокуратура. Температура воздуха при этом в Екатеринбурге опускалась до -25 градусов ночью.
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