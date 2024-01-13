На челябинском участке трассы М-5 ограничили движение из-за сломанной фуры

На 1633 километре организованно реверсивное движение
В Челябинской области на трассе М-5 ввели реверсивное движение из-за сломавшегося грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
«Грузовик стоит частично на полосе М-5 по направлению к городу Уфа. На данном участке Москва-Челябинск организованно реверсивное движение», — сообщает пресс-служба УГИБДД в telegram-канале.
В ведомстве отмечают, что поломка произошла на 1633 километре. У грузового автомобиля произошла неисправность воздушной системы.
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