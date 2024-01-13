13 января 2024
12 января 2024

На челябинском участке трассы М-5 ограничили движение из-за сломанной фуры

© Служба новостей «URA.RU»
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На 1633 километре организованно реверсивное движение Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 ввели реверсивное движение из-за сломавшегося грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«Грузовик стоит частично на полосе М-5 по направлению к городу Уфа. На данном участке Москва-Челябинск организованно реверсивное движение», — сообщает пресс-служба УГИБДД в telegram-канале.

В ведомстве отмечают, что поломка произошла на 1633 километре. У грузового автомобиля произошла неисправность воздушной системы.

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В Челябинской области на трассе М-5 ввели реверсивное движение из-за сломавшегося грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «Грузовик стоит частично на полосе М-5 по направлению к городу Уфа. На данном участке Москва-Челябинск организованно реверсивное движение», — сообщает пресс-служба УГИБДД в telegram-канале. В ведомстве отмечают, что поломка произошла на 1633 километре. У грузового автомобиля произошла неисправность воздушной системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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