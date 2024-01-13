13 января 2024

Мэрия города в ХМАО потратит 13,5 миллиона на ремонт детского сада

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский дом ребёнка. Курган, детский сад, детский дом, дом ребенка
Ремонт детского сада в Пыть-Яхе должен завершиться 10 августа 2024 года Фото:

Мэрия Пыть-Яха определила подрядчика для ремонта детского сада «Родничок». Максимальная цена контракта составляла 16,8 миллиона рублей, но подрядчик снизил ее до 13,5 миллиона, сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

«Выполнение работ по текущему ремонту объекта: „Здание МДОАУ детский сад ‚Родничок‘ комбинированного вида, микрорайон 2 Нефтяников, здание 6а в городе Пыть-Ях“. Начальная цена контракта: 16,8 миллиона рублей. Цена победителя: 13,5 миллиона рублей», — написано на сайте.

Контракт заключен с местной компанией ООО ПКФ «Фрам». Работы начнутся в середине апреля и должны завершиться 10 августа.

В ноябре 2023 года завершили строительство детского сада в Нижневартовске. Внутри здания построили два бассейна для детей.

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Мэрия Пыть-Яха определила подрядчика для ремонта детского сада «Родничок». Максимальная цена контракта составляла 16,8 миллиона рублей, но подрядчик снизил ее до 13,5 миллиона, сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Выполнение работ по текущему ремонту объекта: „Здание МДОАУ детский сад ‚Родничок‘ комбинированного вида, микрорайон 2 Нефтяников, здание 6а в городе Пыть-Ях“. Начальная цена контракта: 16,8 миллиона рублей. Цена победителя: 13,5 миллиона рублей», — написано на сайте. Контракт заключен с местной компанией ООО ПКФ «Фрам». Работы начнутся в середине апреля и должны завершиться 10 августа. В ноябре 2023 года завершили строительство детского сада в Нижневартовске. Внутри здания построили два бассейна для детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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