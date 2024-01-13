Мэрия Пыть-Яха определила подрядчика для ремонта детского сада «Родничок». Максимальная цена контракта составляла 16,8 миллиона рублей, но подрядчик снизил ее до 13,5 миллиона, сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки».
«Выполнение работ по текущему ремонту объекта: „Здание МДОАУ детский сад ‚Родничок‘ комбинированного вида, микрорайон 2 Нефтяников, здание 6а в городе Пыть-Ях“. Начальная цена контракта: 16,8 миллиона рублей. Цена победителя: 13,5 миллиона рублей», — написано на сайте.
Контракт заключен с местной компанией ООО ПКФ «Фрам». Работы начнутся в середине апреля и должны завершиться 10 августа.
В ноябре 2023 года завершили строительство детского сада в Нижневартовске. Внутри здания построили два бассейна для детей.
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