Власти Нижневартовска отчитались о строительстве нового детсада

21 ноября 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске заканчивают строительство детсада на 320 мест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В новых районах Нижневартовска (ХМАО) завершают строительство детского сада, сообщила пресс-служба городской администрации. Образовательное учреждение должно помочь решить проблему с нехваткой мест в этой части города. «Сейчас подрядчик ведет отделочные работы внутри и снаружи здания, мобилизовав все имеющиеся ресурсы. В здание подано тепло, обеспечено водоснабжение, подключено электричество», — говорится в публикации telegram-канала мэрии. Внутри здания построят два бассейна для детей, здание рассчитано на 320 мест. Стены коридоров и внутренних помещений облицуют стекломагниевыми листами, которые продлят срок эксплуатации детсада. «Подобные панели на 99% состоят из природных материалов и являются чистейшим экологическим продуктом. Они не содержат в своем составе вредных химических добавок и не выделяют опасных токсических соединений», — пояснил журналисту агентства эксперт контрольной комиссии саморегулируемой организации в области строительства «ОПУС» Евгений Ситников. Ранее URA.RU рассказывало о городах, где появятся новые школы в 2024 году. Крупнейшими из них станут образовательные центры на 1,5 тысячи учеников в Ханты-Мансийске и Сургуте.

В новых районах Нижневартовска (ХМАО) завершают строительство детского сада, сообщила пресс-служба городской администрации. Образовательное учреждение должно помочь решить проблему с нехваткой мест в этой части города. «Сейчас подрядчик ведет отделочные работы внутри и снаружи здания, мобилизовав все имеющиеся ресурсы. В здание подано тепло, обеспечено водоснабжение, подключено электричество», — говорится в публикации telegram-канала мэрии. Внутри здания построят два бассейна для детей, здание рассчитано на 320 мест. Стены коридоров и внутренних помещений облицуют стекломагниевыми листами, которые продлят срок эксплуатации детсада. «Подобные панели на 99% состоят из природных материалов и являются чистейшим экологическим продуктом. Они не содержат в своем составе вредных химических добавок и не выделяют опасных токсических соединений», — пояснил журналисту агентства эксперт контрольной комиссии саморегулируемой организации в области строительства «ОПУС» Евгений Ситников. Ранее URA.RU рассказывало о городах, где появятся новые школы в 2024 году. Крупнейшими из них станут образовательные центры на 1,5 тысячи учеников в Ханты-Мансийске и Сургуте.