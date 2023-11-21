Власти Нижневартовска отчитались о строительстве нового детсада

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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, каска, строительство, стройка, строительная площадка
В Нижневартовске заканчивают строительство детсада на 320 мест Фото:

В новых районах Нижневартовска (ХМАО) завершают строительство детского сада, сообщила пресс-служба городской администрации. Образовательное учреждение должно помочь решить проблему с нехваткой мест в этой части города.

«Сейчас подрядчик ведет отделочные работы внутри и снаружи здания, мобилизовав все имеющиеся ресурсы. В здание подано тепло, обеспечено водоснабжение, подключено электричество», — говорится в публикации telegram-канала мэрии.

Внутри здания построят два бассейна для детей, здание рассчитано на 320 мест. Стены коридоров и внутренних помещений облицуют стекломагниевыми листами, которые продлят срок эксплуатации детсада. «Подобные панели на 99% состоят из природных материалов и являются чистейшим экологическим продуктом. Они не содержат в своем составе вредных химических добавок и не выделяют опасных токсических соединений», — пояснил журналисту агентства эксперт контрольной комиссии саморегулируемой организации в области строительства «ОПУС» Евгений Ситников.

Ранее URA.RU рассказывало о городах, где появятся новые школы в 2024 году. Крупнейшими из них станут образовательные центры на 1,5 тысячи учеников в Ханты-Мансийске и Сургуте.

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В новых районах Нижневартовска (ХМАО) завершают строительство детского сада, сообщила пресс-служба городской администрации. Образовательное учреждение должно помочь решить проблему с нехваткой мест в этой части города. «Сейчас подрядчик ведет отделочные работы внутри и снаружи здания, мобилизовав все имеющиеся ресурсы. В здание подано тепло, обеспечено водоснабжение, подключено электричество», — говорится в публикации telegram-канала мэрии. Внутри здания построят два бассейна для детей, здание рассчитано на 320 мест. Стены коридоров и внутренних помещений облицуют стекломагниевыми листами, которые продлят срок эксплуатации детсада. «Подобные панели на 99% состоят из природных материалов и являются чистейшим экологическим продуктом. Они не содержат в своем составе вредных химических добавок и не выделяют опасных токсических соединений», — пояснил журналисту агентства эксперт контрольной комиссии саморегулируемой организации в области строительства «ОПУС» Евгений Ситников. Ранее URA.RU рассказывало о городах, где появятся новые школы в 2024 году. Крупнейшими из них станут образовательные центры на 1,5 тысячи учеников в Ханты-Мансийске и Сургуте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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