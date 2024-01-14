14 января 2024
13 января 2024

В ХМАО из-за морозов отменили занятия у школьников второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь Ленина. Курган, зима, дети, школьники, ученики
В ХМАО из-за мороза и ветра школьники остались дома Фото:

В большей части городов ХМАО из-за морозов и ветра 15 января отменены занятия для школьников второй смены. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«15.01.2024 занятия второй смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления: температура -34.8°, ветер 0 м/с, что соответствует режиму объявления актированных дней с 1 по 8 класс», — говорится в сообщении.

Актировку с 1 по 8 класс объявили в Покачах, Когалыме, Белоярском и Радужном. С 1 по 4 класс занятия отменили в школах Сургута, Нижневартовска, Лангепаса, Лянтора и Мегиона.

Ранее URA.RU сообщало, что в школах ХМАО 15 января из-за морозов отменили занятия у учеников первой смены. В школу не пошли учащиеся с 1 по 11 класс.

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В большей части городов ХМАО из-за морозов и ветра 15 января отменены занятия для школьников второй смены. Информация размещена на портале «Госуслуг». «15.01.2024 занятия второй смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления: температура -34.8°, ветер 0 м/с, что соответствует режиму объявления актированных дней с 1 по 8 класс», — говорится в сообщении. Актировку с 1 по 8 класс объявили в Покачах, Когалыме, Белоярском и Радужном. С 1 по 4 класс занятия отменили в школах Сургута, Нижневартовска, Лангепаса, Лянтора и Мегиона. Ранее URA.RU сообщало, что в школах ХМАО 15 января из-за морозов отменили занятия у учеников первой смены. В школу не пошли учащиеся с 1 по 11 класс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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