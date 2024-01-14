В ХМАО из-за морозов отменили занятия у школьников второй смены

В большей части городов ХМАО из-за морозов и ветра 15 января отменены занятия для школьников второй смены. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«15.01.2024 занятия второй смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления: температура -34.8°, ветер 0 м/с, что соответствует режиму объявления актированных дней с 1 по 8 класс», — говорится в сообщении.
Актировку с 1 по 8 класс объявили в Покачах, Когалыме, Белоярском и Радужном. С 1 по 4 класс занятия отменили в школах Сургута, Нижневартовска, Лангепаса, Лянтора и Мегиона.
Ранее URA.RU сообщало, что в школах ХМАО 15 января из-за морозов отменили занятия у учеников первой смены. В школу не пошли учащиеся с 1 по 11 класс.
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