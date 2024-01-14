Пожарные оперативно справились с возгоранием Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинском техникуме промышленности и городского хозяйства 15 января произошел пожар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, загорелся утеплитель. Студенты и преподаватели эвакуировались из здания.

«На втором этаже в теплом переходе из одного здания в другое горел утеплитель на площади 15 квадратных метров. До прибытия эвакуировались 266 учащихся и 50 человек персонала», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Там отметили, что возгорание было ликвидировано в кротчайшие сроки. Пострадавших при пожаре нет. Для установления причины происшествия на место направлена испытательная пожарная лаборатория.