14 января 2024

В Челябинске в здании техникума произошел пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, мчс, огонь
Пожарные оперативно справились с возгоранием Фото:

В Челябинском техникуме промышленности и городского хозяйства 15 января произошел пожар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, загорелся утеплитель. Студенты и преподаватели эвакуировались из здания.

«На втором этаже в теплом переходе из одного здания в другое горел утеплитель на площади 15 квадратных метров. До прибытия эвакуировались 266 учащихся и 50 человек персонала», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Там отметили, что возгорание было ликвидировано в кротчайшие сроки. Пострадавших при пожаре нет. Для установления причины происшествия на место направлена испытательная пожарная лаборатория.

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В Челябинском техникуме промышленности и городского хозяйства 15 января произошел пожар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, загорелся утеплитель. Студенты и преподаватели эвакуировались из здания. «На втором этаже в теплом переходе из одного здания в другое горел утеплитель на площади 15 квадратных метров. До прибытия эвакуировались 266 учащихся и 50 человек персонала», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что возгорание было ликвидировано в кротчайшие сроки. Пострадавших при пожаре нет. Для установления причины происшествия на место направлена испытательная пожарная лаборатория.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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