На Кубани женщина «лечила» зубную боль сына наркотиками

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Клипарт 9. Нижневартовск, таблетки, аптека, лекарства, капсулы
На Кубани мать давала наркотики сыну как анальгетик от зубной боли Фото:

Жительницу Краснодарского края приговорили к 12 годам колонии за склонение сына и дочери подруги к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона. Сама женщина заявляла, что таким образом избавляла ребенка от «зубной боли».

«Женщина давала 11-летнему сыну от зубной боли „соль“, в состав которой входит мефедрон», — говорится в сообщении, передает газета «Коммерсант». Там добавили, что она также давала ребенку курить наркотики с помощью специального приспособления. Кроме того, наркотики женщина давала и несовершеннолетней дочери своей подруги.

Свою вину подсудимая не признала, однако суд признал ее виновной, учитывая доказательства. На данный момент сына осужденной отправили под временную опеку родственников, заключили в сообщении.

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Жительницу Краснодарского края приговорили к 12 годам колонии за склонение сына и дочери подруги к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона. Сама женщина заявляла, что таким образом избавляла ребенка от «зубной боли». «Женщина давала 11-летнему сыну от зубной боли „соль“, в состав которой входит мефедрон», — говорится в сообщении, передает газета «Коммерсант». Там добавили, что она также давала ребенку курить наркотики с помощью специального приспособления. Кроме того, наркотики женщина давала и несовершеннолетней дочери своей подруги. Свою вину подсудимая не признала, однако суд признал ее виновной, учитывая доказательства. На данный момент сына осужденной отправили под временную опеку родственников, заключили в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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