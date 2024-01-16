На Кубани женщина «лечила» зубную боль сына наркотиками

Жительницу Краснодарского края приговорили к 12 годам колонии за склонение сына и дочери подруги к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона. Сама женщина заявляла, что таким образом избавляла ребенка от «зубной боли».
«Женщина давала 11-летнему сыну от зубной боли „соль“, в состав которой входит мефедрон», — говорится в сообщении, передает газета «Коммерсант». Там добавили, что она также давала ребенку курить наркотики с помощью специального приспособления. Кроме того, наркотики женщина давала и несовершеннолетней дочери своей подруги.
Свою вину подсудимая не признала, однако суд признал ее виновной, учитывая доказательства. На данный момент сына осужденной отправили под временную опеку родственников, заключили в сообщении.
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