Происшествия Криминал На Кубани женщина «лечила» зубную боль сына наркотиками 16 января 2024 в 14:05 Размер текста - 17 + На Кубани мать давала наркотики сыну как анальгетик от зубной боли Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жительницу Краснодарского края приговорили к 12 годам колонии за склонение сына и дочери подруги к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона. Сама женщина заявляла, что таким образом избавляла ребенка от «зубной боли». «Женщина давала 11-летнему сыну от зубной боли „соль“, в состав которой входит мефедрон», — говорится в сообщении, передает газета «Коммерсант». Там добавили, что она также давала ребенку курить наркотики с помощью специального приспособления. Кроме того, наркотики женщина давала и несовершеннолетней дочери своей подруги. Свою вину подсудимая не признала, однако суд признал ее виновной, учитывая доказательства. На данный момент сына осужденной отправили под временную опеку родственников, заключили в сообщении. Жительницу Краснодарского края приговорили к 12 годам колонии за склонение сына и дочери подруги к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона. Сама женщина заявляла, что таким образом избавляла ребенка от «зубной боли». «Женщина давала 11-летнему сыну от зубной боли „соль“, в состав которой входит мефедрон», — говорится в сообщении, передает газета «Коммерсант». Там добавили, что она также давала ребенку курить наркотики с помощью специального приспособления. Кроме того, наркотики женщина давала и несовершеннолетней дочери своей подруги. Свою вину подсудимая не признала, однако суд признал ее виновной, учитывая доказательства. На данный момент сына осужденной отправили под временную опеку родственников, заключили в сообщении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям