Travel-блогеру из Перми Алене Кетовой пришлось питаться лягушками и искать себе посуду для еды в мусорном контейнере. На такие меры девушку подтолкнул проект «Я живой», где она с другими участниками выживала в лесу без огня, еды и туристического снаряжения. Воспоминаниями блогер поделилась в своем telegram-канале.
«В первый день мы разводим костер трением — за 1,5 часа. Потом роемся в помойке и делаем себе посуду из пластиковых бутылок. Потом едим щавель, камыш, жарим пойманную лягушку, три утиных яйца на 20 человек. Жжем костер всю ночь, на улице ноль градусов — холодно так, что спим всего три часа», — пишет путешественница.
Она добавила, что так участники проекта выживали шесть дней. С собой у них был только один комплект одежды, нож, спрей от клещей и мешок от сахара. После возвращения домой девушка отмечает, что стала увереннее в себе, начала путешествовать и похудела на четыре килограмма. В проекте Алена Кетова участвовала весной 2016 года.
У участников не было телефонов, а фотографии делали организаторы
Фото из telegram-канала «Рыжая про travel», https://t.me/+ng21tVEqDyU0MGVi
На проекте девушка постоянно испытывала сильное чувство голода, так как раньше никогда не отказывала себе в еде
Фото из telegram-канала «Рыжая про travel», https://t.me/+ng21tVEqDyU0MGVi
Travel-блогеру из Перми Алене Кетовой пришлось питаться лягушками и искать себе посуду для еды в мусорном контейнере. На такие меры девушку подтолкнул проект «Я живой», где она с другими участниками выживала в лесу без огня, еды и туристического снаряжения. Воспоминаниями блогер поделилась в своем telegram-канале. «В первый день мы разводим костер трением — за 1,5 часа. Потом роемся в помойке и делаем себе посуду из пластиковых бутылок. Потом едим щавель, камыш, жарим пойманную лягушку, три утиных яйца на 20 человек. Жжем костер всю ночь, на улице ноль градусов — холодно так, что спим всего три часа», — пишет путешественница. Она добавила, что так участники проекта выживали шесть дней. С собой у них был только один комплект одежды, нож, спрей от клещей и мешок от сахара. После возвращения домой девушка отмечает, что стала увереннее в себе, начала путешествовать и похудела на четыре килограмма. В проекте Алена Кетова участвовала весной 2016 года.