Пермская блогерша рассказала, как ела лягушку и рылась в помойке. Фото

Пермский блогер Кетова: ела лягушку и рылась в помойке, чтобы выжить в лесу

17 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Девушке пришлось самой находить себе еду для пропитания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Travel-блогеру из Перми Алене Кетовой пришлось питаться лягушками и искать себе посуду для еды в мусорном контейнере. На такие меры девушку подтолкнул проект «Я живой», где она с другими участниками выживала в лесу без огня, еды и туристического снаряжения. Воспоминаниями блогер поделилась в своем telegram-канале. «В первый день мы разводим костер трением — за 1,5 часа. Потом роемся в помойке и делаем себе посуду из пластиковых бутылок. Потом едим щавель, камыш, жарим пойманную лягушку, три утиных яйца на 20 человек. Жжем костер всю ночь, на улице ноль градусов — холодно так, что спим всего три часа», — пишет путешественница. Она добавила, что так участники проекта выживали шесть дней. С собой у них был только один комплект одежды, нож, спрей от клещей и мешок от сахара. После возвращения домой девушка отмечает, что стала увереннее в себе, начала путешествовать и похудела на четыре килограмма. В проекте Алена Кетова участвовала весной 2016 года. У участников не было телефонов, а фотографии делали организаторы Фото из telegram-канала «Рыжая про travel», https://t.me/+ng21tVEqDyU0MGVi На проекте девушка постоянно испытывала сильное чувство голода, так как раньше никогда не отказывала себе в еде Фото из telegram-канала «Рыжая про travel», https://t.me/+ng21tVEqDyU0MGVi

Travel-блогеру из Перми Алене Кетовой пришлось питаться лягушками и искать себе посуду для еды в мусорном контейнере. На такие меры девушку подтолкнул проект «Я живой», где она с другими участниками выживала в лесу без огня, еды и туристического снаряжения. Воспоминаниями блогер поделилась в своем telegram-канале. «В первый день мы разводим костер трением — за 1,5 часа. Потом роемся в помойке и делаем себе посуду из пластиковых бутылок. Потом едим щавель, камыш, жарим пойманную лягушку, три утиных яйца на 20 человек. Жжем костер всю ночь, на улице ноль градусов — холодно так, что спим всего три часа», — пишет путешественница. Она добавила, что так участники проекта выживали шесть дней. С собой у них был только один комплект одежды, нож, спрей от клещей и мешок от сахара. После возвращения домой девушка отмечает, что стала увереннее в себе, начала путешествовать и похудела на четыре килограмма. В проекте Алена Кетова участвовала весной 2016 года.