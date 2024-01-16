16 января 2024

Пермская блогерша рассказала, как ела лягушку и рылась в помойке. Фото

Пермский блогер Кетова: ела лягушку и рылась в помойке, чтобы выжить в лесу
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, животные, лягушка
Девушке пришлось самой находить себе еду для пропитания Фото:

Travel-блогеру из Перми Алене Кетовой пришлось питаться лягушками и искать себе посуду для еды в мусорном контейнере. На такие меры девушку подтолкнул проект «Я живой», где она с другими участниками выживала в лесу без огня, еды и туристического снаряжения. Воспоминаниями блогер поделилась в своем telegram-канале.

«В первый день мы разводим костер трением — за 1,5 часа. Потом роемся в помойке и делаем себе посуду из пластиковых бутылок. Потом едим щавель, камыш, жарим пойманную лягушку, три утиных яйца на 20 человек. Жжем костер всю ночь, на улице ноль градусов — холодно так, что спим всего три часа», — пишет путешественница.

Она добавила, что так участники проекта выживали шесть дней. С собой у них был только один комплект одежды, нож, спрей от клещей и мешок от сахара. После возвращения домой девушка отмечает, что стала увереннее в себе, начала путешествовать и похудела на четыре килограмма. В проекте Алена Кетова участвовала весной 2016 года.

У участников не было телефонов, а фотографии делали организаторы
У участников не было телефонов, а фотографии делали организаторы
На проекте девушка постоянно испытывала сильное чувство голода, так как раньше никогда не отказывала себе в еде
На проекте девушка постоянно испытывала сильное чувство голода, так как раньше никогда не отказывала себе в еде

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Travel-блогеру из Перми Алене Кетовой пришлось питаться лягушками и искать себе посуду для еды в мусорном контейнере. На такие меры девушку подтолкнул проект «Я живой», где она с другими участниками выживала в лесу без огня, еды и туристического снаряжения. Воспоминаниями блогер поделилась в своем telegram-канале. «В первый день мы разводим костер трением — за 1,5 часа. Потом роемся в помойке и делаем себе посуду из пластиковых бутылок. Потом едим щавель, камыш, жарим пойманную лягушку, три утиных яйца на 20 человек. Жжем костер всю ночь, на улице ноль градусов — холодно так, что спим всего три часа», — пишет путешественница. Она добавила, что так участники проекта выживали шесть дней. С собой у них был только один комплект одежды, нож, спрей от клещей и мешок от сахара. После возвращения домой девушка отмечает, что стала увереннее в себе, начала путешествовать и похудела на четыре килограмма. В проекте Алена Кетова участвовала весной 2016 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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