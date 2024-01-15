Мэр столицы ХМАО вручил приз лауреату специальной премии в Москве

16 января 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин наградил лауреата премии «Служение» в Москве (фото из архива) Фото: Алексей Григорьев © URA.RU Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин наградил лауреата премии «Служение» в Москве. Третье место в номинации «Малая родина — сила России» получил проект «Детская безопасность» педагога из Юрги (Кемеровская область) Юлии Бандуры, который направлен на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, передает журналист URA.RU с места событий. «Третьим в списке лауреатов стал проект „Детская безопасность“, результат которого — повышение безопасности дорожного движения в условиях постоянно развивающейся дорожно-транспортной среды и увеличивающейся интенсивностью дорожного движения, решение проблем профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Награду педагогу-организатору МБУДО „Детско-юношеский центр Юрги“ Юлии Бандуре вручил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин», — сообщает корреспондент. Ряшин поблагодарил руководство Российской Федерации и организаторов премии «Служения» — Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления (ВАРМСУ) за мотивирующие решения и беспрецедентное внимание к вопросам МСУ. «Большая честь сегодня от вашего имени, от имени всего муниципального сообщества нашей великой страны, вручать знаки признания, глубокого уважения людям, которые всю свою жизнь посвятили служению, самоотдаче Отечеству и нашему великому российскому народу», — заявил глава окружной столицы. Проект «Детская безопасность» — опорный центр по внедрению педагогического опыта по профилактике детского дорожного травматизма. «Огромное спасибо нашему президенту за то, что мы просто выполняем свою работу, а он все видит и понимает. И каким-то образом старается каждому сделать что-то хорошее и доброе», — обратилась со сцены победительница. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин наградил лауреата премии «Служение» в Москве. Третье место в номинации «Малая родина — сила России» получил проект «Детская безопасность» педагога из Юрги (Кемеровская область) Юлии Бандуры, который направлен на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, передает журналист URA.RU с места событий. «Третьим в списке лауреатов стал проект „Детская безопасность“, результат которого — повышение безопасности дорожного движения в условиях постоянно развивающейся дорожно-транспортной среды и увеличивающейся интенсивностью дорожного движения, решение проблем профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Награду педагогу-организатору МБУДО „Детско-юношеский центр Юрги“ Юлии Бандуре вручил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин», — сообщает корреспондент. Ряшин поблагодарил руководство Российской Федерации и организаторов премии «Служения» — Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления (ВАРМСУ) за мотивирующие решения и беспрецедентное внимание к вопросам МСУ. «Большая честь сегодня от вашего имени, от имени всего муниципального сообщества нашей великой страны, вручать знаки признания, глубокого уважения людям, которые всю свою жизнь посвятили служению, самоотдаче Отечеству и нашему великому российскому народу», — заявил глава окружной столицы. Проект «Детская безопасность» — опорный центр по внедрению педагогического опыта по профилактике детского дорожного травматизма. «Огромное спасибо нашему президенту за то, что мы просто выполняем свою работу, а он все видит и понимает. И каким-то образом старается каждому сделать что-то хорошее и доброе», — обратилась со сцены победительница.