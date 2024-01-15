15 января 2024

Мэр столицы ХМАО вручил приз лауреату специальной премии в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин наградил лауреата премии «Служение» в Москве (фото из архива) Фото:

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин наградил лауреата премии «Служение» в Москве. Третье место в номинации «Малая родина — сила России» получил проект «Детская безопасность» педагога из Юрги (Кемеровская область) Юлии Бандуры, который направлен на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, передает журналист URA.RU с места событий.

«Третьим в списке лауреатов стал проект „Детская безопасность“, результат которого — повышение безопасности дорожного движения в условиях постоянно развивающейся дорожно-транспортной среды и увеличивающейся интенсивностью дорожного движения, решение проблем профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Награду педагогу-организатору МБУДО „Детско-юношеский центр Юрги“ Юлии Бандуре вручил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин», — сообщает корреспондент.

Ряшин поблагодарил руководство Российской Федерации и организаторов премии «Служения» — Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления (ВАРМСУ) за мотивирующие решения и беспрецедентное внимание к вопросам МСУ. «Большая честь сегодня от вашего имени, от имени всего муниципального сообщества нашей великой страны, вручать знаки признания, глубокого уважения людям, которые всю свою жизнь посвятили служению, самоотдаче Отечеству и нашему великому российскому народу», — заявил глава окружной столицы.

Проект «Детская безопасность» — опорный центр по внедрению педагогического опыта по профилактике детского дорожного травматизма. «Огромное спасибо нашему президенту за то, что мы просто выполняем свою работу, а он все видит и понимает. И каким-то образом старается каждому сделать что-то хорошее и доброе», — обратилась со сцены победительница.

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Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин наградил лауреата премии «Служение» в Москве. Третье место в номинации «Малая родина — сила России» получил проект «Детская безопасность» педагога из Юрги (Кемеровская область) Юлии Бандуры, который направлен на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, передает журналист URA.RU с места событий. «Третьим в списке лауреатов стал проект „Детская безопасность“, результат которого — повышение безопасности дорожного движения в условиях постоянно развивающейся дорожно-транспортной среды и увеличивающейся интенсивностью дорожного движения, решение проблем профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Награду педагогу-организатору МБУДО „Детско-юношеский центр Юрги“ Юлии Бандуре вручил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин», — сообщает корреспондент. Ряшин поблагодарил руководство Российской Федерации и организаторов премии «Служения» — Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления (ВАРМСУ) за мотивирующие решения и беспрецедентное внимание к вопросам МСУ. «Большая честь сегодня от вашего имени, от имени всего муниципального сообщества нашей великой страны, вручать знаки признания, глубокого уважения людям, которые всю свою жизнь посвятили служению, самоотдаче Отечеству и нашему великому российскому народу», — заявил глава окружной столицы. Проект «Детская безопасность» — опорный центр по внедрению педагогического опыта по профилактике детского дорожного травматизма. «Огромное спасибо нашему президенту за то, что мы просто выполняем свою работу, а он все видит и понимает. И каким-то образом старается каждому сделать что-то хорошее и доброе», — обратилась со сцены победительница.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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