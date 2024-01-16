16 января 2024

Горнолыжный комплекс в ХМАО возобновил работу после закрытия из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный курорт Манжерок. Республика Алтай
Горнолыжные комплексы в ХМАО приостанавливают работу, если температура воздуха опускается ниже 25 градусов Фото:

В Ханты-Мансийске горнолыжный комплекс «Хвойный урман» возобновил работу после закрытия из-за сильных морозов. Информацию об этом опубликовали в соцсетях «ЮграМегаСпорт».

«После морозных дней и нескольких выходных „Хвойный урман“ вновь готов дарить хорошее настроение», — говорится в сообщении. Горнолыжный комплекс был закрыт с 11 января в связи с низкой температурой воздуха.

В Сургуте из-за морозов также отменили развлекательную программу на старый Новый год. Праздник планировалось организовать на территории городского горнолыжного комплекса «Каменный мыс».

Горнолыжные комплексы в ХМАО приостанавливают работу, если температура воздуха опускается ниже 25 градусов. Также учитывается скорость ветра, она не должна быть более 16 метров в секунду.

Открытие горнолыжных комплексов в регионе состоялось в конце декабря 2023 года. Их планировали открыть еще в конце ноября, но из-за неустойчивой погоды запуск сезона отложили.

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В Ханты-Мансийске горнолыжный комплекс «Хвойный урман» возобновил работу после закрытия из-за сильных морозов. Информацию об этом опубликовали в соцсетях «ЮграМегаСпорт». «После морозных дней и нескольких выходных „Хвойный урман“ вновь готов дарить хорошее настроение», — говорится в сообщении. Горнолыжный комплекс был закрыт с 11 января в связи с низкой температурой воздуха. В Сургуте из-за морозов также отменили развлекательную программу на старый Новый год. Праздник планировалось организовать на территории городского горнолыжного комплекса «Каменный мыс». Горнолыжные комплексы в ХМАО приостанавливают работу, если температура воздуха опускается ниже 25 градусов. Также учитывается скорость ветра, она не должна быть более 16 метров в секунду. Открытие горнолыжных комплексов в регионе состоялось в конце декабря 2023 года. Их планировали открыть еще в конце ноября, но из-за неустойчивой погоды запуск сезона отложили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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