Горнолыжный комплекс в ХМАО возобновил работу после закрытия из-за морозов

В Ханты-Мансийске горнолыжный комплекс «Хвойный урман» возобновил работу после закрытия из-за сильных морозов. Информацию об этом опубликовали в соцсетях «ЮграМегаСпорт».
«После морозных дней и нескольких выходных „Хвойный урман“ вновь готов дарить хорошее настроение», — говорится в сообщении. Горнолыжный комплекс был закрыт с 11 января в связи с низкой температурой воздуха.
В Сургуте из-за морозов также отменили развлекательную программу на старый Новый год. Праздник планировалось организовать на территории городского горнолыжного комплекса «Каменный мыс».
Горнолыжные комплексы в ХМАО приостанавливают работу, если температура воздуха опускается ниже 25 градусов. Также учитывается скорость ветра, она не должна быть более 16 метров в секунду.
Открытие горнолыжных комплексов в регионе состоялось в конце декабря 2023 года. Их планировали открыть еще в конце ноября, но из-за неустойчивой погоды запуск сезона отложили.
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