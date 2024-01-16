Горнолыжный комплекс в ХМАО возобновил работу после закрытия из-за морозов

17 января 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Горнолыжные комплексы в ХМАО приостанавливают работу, если температура воздуха опускается ниже 25 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ханты-Мансийске горнолыжный комплекс «Хвойный урман» возобновил работу после закрытия из-за сильных морозов. Информацию об этом опубликовали в соцсетях «ЮграМегаСпорт».



«После морозных дней и нескольких выходных „Хвойный урман“ вновь готов дарить хорошее настроение», — говорится в сообщении. Горнолыжный комплекс был закрыт с 11 января в связи с низкой температурой воздуха.



В Сургуте из-за морозов также отменили развлекательную программу на старый Новый год. Праздник планировалось организовать на территории городского горнолыжного комплекса «Каменный мыс».



Горнолыжные комплексы в ХМАО приостанавливают работу, если температура воздуха опускается ниже 25 градусов. Также учитывается скорость ветра, она не должна быть более 16 метров в секунду.



Открытие горнолыжных комплексов в регионе состоялось в конце декабря 2023 года. Их планировали открыть еще в конце ноября, но из-за неустойчивой погоды запуск сезона отложили.

В Ханты-Мансийске горнолыжный комплекс «Хвойный урман» возобновил работу после закрытия из-за сильных морозов. Информацию об этом опубликовали в соцсетях «ЮграМегаСпорт». «После морозных дней и нескольких выходных „Хвойный урман“ вновь готов дарить хорошее настроение», — говорится в сообщении. Горнолыжный комплекс был закрыт с 11 января в связи с низкой температурой воздуха. В Сургуте из-за морозов также отменили развлекательную программу на старый Новый год. Праздник планировалось организовать на территории городского горнолыжного комплекса «Каменный мыс». Горнолыжные комплексы в ХМАО приостанавливают работу, если температура воздуха опускается ниже 25 градусов. Также учитывается скорость ветра, она не должна быть более 16 метров в секунду. Открытие горнолыжных комплексов в регионе состоялось в конце декабря 2023 года. Их планировали открыть еще в конце ноября, но из-за неустойчивой погоды запуск сезона отложили.