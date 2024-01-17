Аналитик Коротченко: Беларусь впервые озвучит условия применения ядерного оружия

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Новая военная доктрина Беларуси определит критерии использования ядерного вооружения Фото:

В своей новой военной доктрине республика Беларусь определит условия, по которым она потенциально сможет использовать ядерное оружие. Об этом заявил военный аналитик Игорь Коротченко.

«Важно подчеркнуть, что в документе также будет регламентирован вопрос применения тактического ядерного оружия. Как известно, оно сегодня находится на территории республики, это российское тактическое оружие», — подчеркнул Игорь Коротченко в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что в новом документе Беларуси будет определен отдельный раздел по использованию ядерного оружия. По его словам, в доктрине будет отражен «миролюбивый характер белорусского народа». Доктрина также разделит конфликты на межгосударственные и межкоалиционные.

Еще в июле 2023 года белорусский глава Александр Лукашенко говорил, что ядерное российское оружие будет размещено в его стране к концу того года. Однако в РФ отмечали, что оружие может быть вывезено из Беларуси, если угроза со стороны стран НАТО перестанет быть актуальной.

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В своей новой военной доктрине республика Беларусь определит условия, по которым она потенциально сможет использовать ядерное оружие. Об этом заявил военный аналитик Игорь Коротченко. «Важно подчеркнуть, что в документе также будет регламентирован вопрос применения тактического ядерного оружия. Как известно, оно сегодня находится на территории республики, это российское тактическое оружие», — подчеркнул Игорь Коротченко в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что в новом документе Беларуси будет определен отдельный раздел по использованию ядерного оружия. По его словам, в доктрине будет отражен «миролюбивый характер белорусского народа». Доктрина также разделит конфликты на межгосударственные и межкоалиционные. Еще в июле 2023 года белорусский глава Александр Лукашенко говорил, что ядерное российское оружие будет размещено в его стране к концу того года. Однако в РФ отмечали, что оружие может быть вывезено из Беларуси, если угроза со стороны стран НАТО перестанет быть актуальной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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