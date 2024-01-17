Аналитик Коротченко: Беларусь впервые озвучит условия применения ядерного оружия

17 января 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Новая военная доктрина Беларуси определит критерии использования ядерного вооружения Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В своей новой военной доктрине республика Беларусь определит условия, по которым она потенциально сможет использовать ядерное оружие. Об этом заявил военный аналитик Игорь Коротченко. «Важно подчеркнуть, что в документе также будет регламентирован вопрос применения тактического ядерного оружия. Как известно, оно сегодня находится на территории республики, это российское тактическое оружие», — подчеркнул Игорь Коротченко в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что в новом документе Беларуси будет определен отдельный раздел по использованию ядерного оружия. По его словам, в доктрине будет отражен «миролюбивый характер белорусского народа». Доктрина также разделит конфликты на межгосударственные и межкоалиционные. Еще в июле 2023 года белорусский глава Александр Лукашенко говорил, что ядерное российское оружие будет размещено в его стране к концу того года. Однако в РФ отмечали, что оружие может быть вывезено из Беларуси, если угроза со стороны стран НАТО перестанет быть актуальной.

В своей новой военной доктрине республика Беларусь определит условия, по которым она потенциально сможет использовать ядерное оружие. Об этом заявил военный аналитик Игорь Коротченко. «Важно подчеркнуть, что в документе также будет регламентирован вопрос применения тактического ядерного оружия. Как известно, оно сегодня находится на территории республики, это российское тактическое оружие», — подчеркнул Игорь Коротченко в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что в новом документе Беларуси будет определен отдельный раздел по использованию ядерного оружия. По его словам, в доктрине будет отражен «миролюбивый характер белорусского народа». Доктрина также разделит конфликты на межгосударственные и межкоалиционные. Еще в июле 2023 года белорусский глава Александр Лукашенко говорил, что ядерное российское оружие будет размещено в его стране к концу того года. Однако в РФ отмечали, что оружие может быть вывезено из Беларуси, если угроза со стороны стран НАТО перестанет быть актуальной.